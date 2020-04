Cum au fost puși în pericol mii de soldați ruși. Parada la care Putin nu vrea să renunțe

Evenimentul este programat pentru 9 mai, iar pe lista invitaților sunt lideri importanți ai lumii, printre care și președintele Franței, Emmanuel Macron. Ziua Victoriei va marca 75 de ani de la finalul celui de-al Doilea Război Mondial.

Cei 12 milioane de locuitori ai Moscovei sunt în carantină din cauza noului coronavirus. Dar un clip video, preluat de The Guardian, arată pregătirile soldaților. În imagini, se vede cum aceștia nu respectă nicio regulă de distanțare pentru a preveni răspândirea virusului. Momentul ar fi avut loc în apropierea Moscovei.

Repetițiile au fost confirmate de ministrul Apărări, care a declarat că cea mai recentă acțiune a avut loc pe 1 aprilie.

Soldații ruși au folosit inclusiv tancurile din dotare la Alabino, unde a fost recreată Piața Roșie din Moscova.

Video purportedly of Russian troops at the Victory Day Parade rehearsals in Alabino who aren't quite meeting the 1.5 meter social distancing requirement instituted by local officials.