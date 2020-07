Cum a reușit Viorel Cataramă să evite masca de protecție în avion: "I-am spus că mănânc mai încet!"

Omul de afaceri Viorel Cataramă, președintele partidului Dreapta Liberală, a povestit, pe pagina de Facebook, cum a reușit să păcălească vigilența angajaților unei companii aeriene și să călătorească în Grecia fără a purta masca de protecție.

Omul de afaceri, care în luna mai a încercat să se infecteze voluntar cu SARS-CoV-2, a precizat că "masca (de protectie) a fost sursă de bună dispoziţie în timpul călătoriei sale cu avionul, în Gercia.

Viorel Cataramă a explicat cum a reușit să stea fără mască în avion, deși era obligat să o poarte.

"MASCA (de protectie), sursă de bună dispoziţie! Am plecat într-o scurtă vacanță în Grecia. Am zburat cu Aegean Air pentru că zborul Tarom a fost anulat. La urcarea în avion, însoțitoarea de bord ne-a recomandat politicos să purtăm măști, cabina la care zburam fiind ocupată la capacitate. În timpul zborului ni s-a servit masa, evident am fost sfătuiți să dăm măștile jos cât mâncăm. O bagheta magică a făcut ca virusul să dispară din cabină pe timpul servirii mesei! Eu i-am comunicat stewardesei că mănânc mai încet; am început la București, am terminat la Atena! Când aceiași bagheta magică a readus virusul, eram deja la destinație!", a scris Cataramă, pe Facebook.

Omul de afaceri a adăugat că "aproape nimeni nu mai crede că virusul este atât de periculos pe cât ni se spune".

"A fost bună dispoziție, lumea era relaxată; aproape nimeni nu mai crede că virusul este atât de periculos pe cât ni se spune! Suntem spectatori la un spectacol de circ, un circ tragic, când virusul apare sau dispare după cum hotărăsc specialiștii cu bagheta lor magică!", a încheiat Cataramă.