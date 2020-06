Cum a plătit o femeie peste 1.000 de lei pentru a-și vopsi părul la un salon din Botoșani

O femeie a fost taxată cu peste 1.000 de lei pentru o banală vopsire a părului într-un salon din Botoșani. Clienta a prezentat și bonul fiscal, povestind și experiența de-a dreptul traumatizantă de care a avut parte.

Nu mai puțin de 1.035 de lei a plătit o femeie din Iași care a venit la un celebru salon de înfrumusețare din Botoșani pentru a-și vopsi părul, scrie Știri Botoșani.

Pe lângă prețul exorbitant pentru România, nu doar pentru Botoșani, una din regiunile cele mai sărace din țară, femeia a avut parte și de servicii traumatizante.

”Asistentele aveau niște mâini de parca ar fi lucrat în șantier. Una nu știa cum să te smulgă mai tare de păr, alta cum să îți bage degetele în ochi mai bine”, a scris femeia pe o rețea de socializare.

”Aveam doar 700 lei, am vorbit singură până la bancomat”

Experiența a fost confirmată și de o altă clientă care a plătit pentru a-și vopsi părul aici aproape un salariu minim sau echivalentul unei mașini de spălat ori a unui frigider.

”Și eu am pățit să nu am bani la mine …aveam doar 700 lei, credeam că acesta este un preț decent…Am vorbit singură până la bancomat…probabil aici a fost inclus și calciu primit pentru că, din păcate, am avut acolo o cădere. În fine, m-am ales cu un păr ars, iar vopseaua s-a dus după câteva spălări și total dezamăgită. Trebuie să-mi fac curaj să mai intru în vreun salon”, a comentat o altă femeie.