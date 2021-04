Cum a învins Israelul pandemia de Covid-19, după ce a stat de 3 ori în lockdown

Israelul este a doua ţară din lume, după Insulele Seychelles, care se poate lăuda că a învins pandemia de Covid-19

Peste 57% din populaţie este vaccinată, iar numărul îmbolnăvirilor a scăzut cu 98%, astfel că israelienii revin acum la o viaţă normală, fără măşti şi restricţii.

Ambasadorul Israelului în România, David Saranga, spune că ceea ce se întâmplă acum în Israel este cel mai bun exemplu care poate fi oferit scepticilor anti vaccinare.

”Eu cred că este un mesaj bun să vadă lumea, aici sau în alte locuri, că o societate întreagă a fost vaccinată și uitați-vă care sunt rezultatele. Societatea respectivă e imunizată și din acest motiv e mult mai ușor pentru a explica oamenilor de rând, uitați-vă, e ceva pozitiv! Duceți-vă să vă vaccinați!” - a declarat ambasadorul la Știrile Pro TV.

Întrebat cum a reușit Israelul să învingă pandemia de Covid-19, oficialul israelian a amintit faptul că țara sa a trecut de 3 ori până acum prin restricțiile severe de lockdown, când absolut totul a fost închis. Apoi, a început o campanie puternică de vaccinare a populației.

”Anul trecut nu a fost un an ușor. Vreau să vă zic că am avut în Israel de 3 ori un lockdown. Școlile, ca și cum nu au funcționat. Mall-urile erau închise. Și din acest motiv, din momentul în care a început guvernul israelian cu campania de vaccinare, a trecut cam 2 luni și jumătate până ce ne-am întors la normalitate. Așa că .. este posibil! Dar prețul economiei, e care economia noastră l-a plătit e un preț foarte mare. E adevărat, am intrat în această criză economică cu o situație foarte bună. Economia israeliană, care era foarte puternică și care este foarte puternică a intrat în această criză într-un mod bun. Dar încă trebuie acum să avem grijă, să sprijinim economia.” - a mai spus ambasadorul Israelului, David Saranga.