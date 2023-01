Cum a fost sancționat profesorul din Vaslui care a lovit un elev cu un băț peste palme. Cazul copilului nu este singular

Comisia de disciplină și Consiliul de Administrație al școlii au decis diminuarea salariului cu 15% timp de șase luni și scăderea calificativului la următoarea evaluare.

În plus, Inspectoratul Școlar Județean Vaslui a decis ca învățătorul să fie reevaluat de un medic de medicină a muncii pentru a se stabili dacă mai poate să predea la clasă.

Un dosar penal a fost deschis pe numele profesorului pentru purtare abuzivă, dar cercetările continuă.

Potrivit Vremea nouă, copilul este elev în clasa a II-a și locuiește cu bunicii. Părinții sunt plecați la muncă în străinătate, iar vestea că elevul a fost lovit la școală de un profesor i-a îngrozit.

„Copilul e în grija mea, eu răspund de el. Normal că i-am făcut poză și i-am trimis mamei lui să-l vadă. Ea lucrează în Franța și nu i-a venit să creadă, a zis că ea muncește prin străinătate ca să își poată da copilul la școală și profesorii îl bat!? Când a ieșit de la școală, nu putea să deschidă gura să vorbească. L-am luat ușor-ușor și, până la urmă, mi-a zis: <mamaie, am luat bătaie că nu am știut la matematică pe sărite tabla înmulțirii>. Câte cifre, atâtea bețe la palmă. Am mers acasă, i-am pus gheață și a fost mai bine. Nu pot să tac. Fie că este copilul meu sau al altuia, el nu trebuie bătut. Nu știe, îi dati nota 4 , dar nu trebuie să îl bateți. A zis că a fost puțin nervos. Eu înțeleg, dar asta nu înseamnă că trebuie să se descarce pe copii”, a povestit bunica băiatului.

Același învățător a lovit o elevă, după cum a povestit bunica fetei.

„Toți copiii sunt stresați de el, nu știu ce are domnul învățător, dar dacă s-a săturat de școală, să lase postul altora, care au mers la școală, au învățat și nu au locuri să muncească. El să iasă la pensie, că e bătrân. Nu vreau să-l vorbesc urât, dar așa este, toți copiii sunt traumatizați de el”, a spus femeia.

Iar o fostă elevă a mărturisit că și ea a fost lovită de dascăl.

„Si eu am luat foarte multă bătaie de la domnul învățător, din clasa I până în clasa a IV-a, am luat mereu bătaie. Constat că și acum, la atâția ani distanță, are aceleași metode”, a spus aceasta.

