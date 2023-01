Cum se apără profesorul care a bătut un elev cu bățul la palmă pentru că nu a știut tabla înmulțirii

Bărbatul în vârstă de 61 de ani a recunoscut în fața colegilor că a avut o ieșire nervoasă pe care o regretă. Incidentul este cercetat atât de superiorii dascălului, cât și de Poliție.

Întâmplarea s-a petrecut vineri, la școala din localitatea Protopopești. După orele de curs, bunica și-a așteptat nepotul, însă copilul întârzia să iasă.

Bunica elevului: “Al meu stătea cu palma roșie toată, bătută, nu voia să iasă din clasă. Vine afară, nu putea deschide gura să vorbească absolut deloc. ‘Mamaie, am luat bătaie. Nu am știut la matematică tabla înmulțirii pe sărite’ și câte cifre atâtea bețe la palmă a luat.”

Bătrâna și-a luat nepotul acasă și i-a pus gheață pe mâini. A revenit la școală la începutul săptămânii pentru se asigura că episodul nu se va repeta. Din discuțiile cu alți părinți, a aflat însă că mai sunt copii în clasă care spun că ar fi fost bătuți cu băţul la palmă.

Bunica altui elev: „Nepoata e la mine. Luni m-am dus la Vaslui și mă sună fata: ‚Mămică, a început să plângă că ea nu se duce la școală că o bate învățătorul’. I-am spus să o lase acasă. ‚Cum să o las singură în casă ?!’ A venit cu ea și a plâns până la școală. Că se teme că o bate învățătorul. Toți copiii sunt stresați la dânsul.”

Altă bunică: “Nu știe, îi pui patru. Când o să știi o să treci. Nu trebuia să bată copilul. Eu răspund pentru el. Spun domnii cu care am stat de vorbă că a fost un pic nervos. Vă descărcați, nu bateți copilul altuia, i-am plâns de milă.”

Incidentul a fost dezbătut pe rețelele sociale, iar Poliția și Inspectoratul Școlar s-au autosesizat. Astăzi, la școală a mers o echipă de la inspectorat, dar și un psiholog care a stat de vorbă cu băieţelul.

Lucian Iftene, directorul Şcolii Gimnaziale Protopopești: „Avem în paralel două anchete, una internă de cercetare disciplinară și una a ISJ Vaslui. Dumnealui recunoște că a fost o ieșire de moment, dar mai multe detalii vor fi după finalizarea anchetei.”

Învăţătorul are 40 de ani de activitate la catedră, iar unii dintre foştii lui elevi şi-l amintesc ca pe un dascăl dur.

Fostă elevă: „Au rămas pe timpul comuniștilor. Au rămas cu mintea din urmă, copilul trebuie bătut să învețe. Eu de la domnul am luat foarte multă bătaie, când am fost copil, de la clasa întâi până în clasa a patra. Am luat non-stop bătaie. Aceleași metode. Lumea nu vorbește, le e teamă, au copii la școală, să nu îi lase repetenți.”

Dacă la finalul anchetei, acuzațiile se vor dovedi reale, sancţiunile ar putea merge până la desfacerea contractului de muncă.

