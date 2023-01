Învățătorul din Vaslui care a bătut un elev cu un băț este lăudat de primar: „Bătaia e ruptă din rai. I-aș strânge mâna”

Ciprian Tamaș a declarat că i-ar strânge mâna profesorului.

”Mie mi se pare normal. O metodă de care și unul dintre noi, mai ales generațiile noastre, nu cred că am fost văduviți. N-am trecut prin ele. Personal, eu am fost la școală la băiețelul meu, e în clasa a șasea, la ședința cu părinții și am spus că sunt total de acord atunci când iese din cadrul normal al activităților școlare, să fie pedepsit cum am fost și eu, la palmă, la fund, să-l tragă de perciuni. Nu cred că e o tragedie. Personal nici nu-l cunosc pe acest cadru didactic, dar dacă l-aș vedea, i-aș strânge mâna. Bătaia e ruptă din rai. Poporul român așa a fost învățat, istoria ne-o spune”, a declarat Ciprian Tamaș.

Elevul de șapte ani a fost bătut cu un băț pe palmă pentru că nu a știut tabla înmulțirii. Profesorul este anchetat de Inspectoratul Școlar Județean Vaslui.

Cazul a ajuns în atenția autorităților după ce părinții elevului au scris pe rețelele sociale ce se întâmplă la școală.

„Să vă arăt cum arată bietul copil de 7 ani care a fost bătut cu bățul la mânuțe de domnul învățator de la școala Protopopești, comuna Tăcuta pentru ca nu știa tabla înmulțirii. Acești învățători, profesori, care după atâția ani de la revoluție nu au învățat nimic despre educarea copiilor într-un mod normal. Vrem în școala noastră profesori și învățatori care au răbdare cu copiii. Acest copil este traumatizat, nu vrea sa meargă la școala de frică. Și mai este si o doamna profesoara de matematică, care jignește copiii. Cazul unei fetițe care a venit din Germania la școală în Protopopești si pe cafe doamna de matematica a jignit-o foarte tare, i-a vorbit foarte urat și copila a mers acasa plângând. Acești profesori ar trebui sa se retragă singuri din școala”, spune mama băiatului.

