Recompensa primită de pompierul care a salvat un copil de 2 ani dintr-o fântână

Misiune contracronometru pentru pompierii din Dolj, după ce un copil în vârstă de doi ani a căzut într-o fântână.

Apa avea o adâncime de 15 metri, iar băiețelul a rămas la suprafață aproape o oră până când un militar a reușit să intre după el. Pompierul a fost chemat de acasă, din timpul liber, pentru că, mic de statură, era capabil să intre în puțul foarte îngust.

Slăbuţ, de statură medie, dar cu o condiţie fizică de invidiat, plutonierul major Tudor Avram din cadrul ISU Dolj a mai câştigat o luptă pentru viaţa unui om.

Un minut - atât a durat intervenţia, timp în care a coborât în fântână după copil.

”Nu am mai folosit niciun tub de oxigen, nicio mască, nimic, pentru că trebuia să îl scoatem mai repede, practic am intrat la risc să îl scot. Prima dată, să fiu sincer, mi-a fost puţină teamă, dar după aceea m-am gândit că e vorba de un copil şi nu mi-a mai păsat atunci de viaţa mea, am zis că orice mi se întâmplă, chestia este să îl scot viu de acolo”, a transmis Tudor Avram.

Odată recuperat, copilaşul a fost transportat de urgență la spitalul din Craiova pentru îngrijiri medicale.

Cunoscuţii spun că era crescut de asistenți maternali, alături de un alt băiat, iar cei doi copii se jucau împreună în momentul în care a avut loc accidentul. La câteva ore de la intervenţie, salvatorul a venit din nou să îl vadă pe băieţel.

Superiorii militarului au decis să îl premieze pe salvatorul copilaşului, chiar de ziua Pompierului.

”Un gest de omenie, a fost felicitat de către comanda inspectoratului, va fi premiat atât în bani, cât şi cu diploma de merit pe 13 septembrie”, a transmis Florin Cocoșilă, purtător de cuvânt ISU Dolj.

Aşa cum se procedează în astfel de situaţii, reprezentanții Direcției pentru Protecția Copilului Dolj au început şi ei o anchetă.

