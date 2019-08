ANIMAȚIE GRAFICĂ. Filmul accidentului cu 3 morți din Tulcea. Mașina a sărit peste o casă

S-au derulat scene înfiorătoare în judeţul Tulcea. Un individ băut, care circula nebuneşte şi transmitea totul pe Facebook, a spulberat un gard şi a intrat într-o curte în care se aflau 4 persoane.

Ce a urmat este dramatic. Un băieţel de trei ani, mama lui însărcinată în şapte luni, şi o femeie în vârstă, n-au avut nicio şansă. O alta, de 33 de ani, gravidă şi ea, este grav rănită. Iresponsabilul care a făcut atât de mult rău, a fugit de la fața locului. Momentele groaznice au fost înregistrate până la capăt.

Momentul terifiant în care maşina în care se aflau trei bărbaţi a intrat în curtea unei gospodarii din comuna Văcăreni a fost filmat.

Din imagini se vede că autoturismul circula cu viteză mare, iar la un moment dat şoferul se sperie pentru că îşi dă seama că nu-l mai poate controla.

În acelaşi timp pasagerul din dreapta îi pune mâna pe volan încercând probabil să evite impactul. Din păcate nu se întâmplă asta iar copilaşul de 3 ani şi femeia de 79 mor pe loc.

Mama băieţelului avea 26 de ani şi era însărcinată în 7 luni. Femeia s-a prăpădit în drum spre spitalul din Galaţi. Nici pruncul nu a putut fi salvat. Drama familiei este greu de descris în cuvinte.

Maria Abdulah, mama victimei: "În şapte luni era gravidă fata. Trei oameni, trei suflete."

Veronica Țăranu, soacra fetelor: "A trecut direct prin poartă, prin solar, a zburat în sus prin casă şi au rămas moarte. O vecină, nurorile şi băieţelul."

Dinamica accidentului dă fiori. Maşina scăpată de sub control loveşte gardul unei case, traversează apoi un drum comunal şi spulbera gardul unei alte curţi.

Victimele, 4 la număr, erau la masă. După ce au fost zdrobite vehiculul a ricoşat cel mai probabil pe o denivelare şi a fost proiectat pe acoperiş.

De acolo maşina s-a răsturnat pe cealaltă parte a curţii şi a luat foc. Uluitor este ca şoferul şi pasagerii au scăpat cu viaţa.

Ba mai mult doi dintre ei au fugit. Cel aflat la volan se ascundea în comunq Luncaviţa din judeţul Tulcea când l-au găsit poliţiştii.

Înregistrarea accidentului: "A sărit peste casă maşina. Uite! Maşina e în curte aici. În Garvăn! În Garvăn! A luat şi foc! Să vină pompierii."

Martor: "Deci a ajuns practic până pe casa maşina. Maşina de acolo a venit şi a ajuns aici. … Aici a luat puţin foc. Pe urmă am pornit tractorul şi am scos-o afară. Am aruncat câteva găleţi din butoaiele cu apă."

Martor: Deci aţi ajuns imediat după ce a aterizat maşina. Da, dom'le. O maşină cu viteză încoace. Pac, în stâlp. De-acolo a pierit. O maşină venea de-acolo, n-a observant, a crezut că o ia la vale. N-a observat. Direct în poarta şi a omorât-o. A urcat pe casă cu maşina."

Martoră: "Fracţiune de secundă a fost. N-a avut nimeni timp să… să se mute din loc sau ca să îşi dea seama că vine."

La Spitalul de Urgenţă din Galaţi a ajuns azi-noapte şi tânăra de 33 de ani, care este, de asemenea, însărcinată. Medicii au dus-o direct în sala de operaţie.

George Țăranu, soţul rănitei: ”30% șanse. Două luni avea, a rămas însărcinată."

La acelaşi spital au fost duşi şi ocupanţii maşinii. Cel mai puţin a avut de suferit chiar şoferul în vârstă de 39 de ani.

Ionuţ Băneşanu Spitalul Judeţean din Galaţi: ”Sunt cu multiple traumatisme toraco-pulmonare, fracturi costale."

Bărbatul este cercetat pentru ucidere din culpă, vătămare corporală din culpă şi fuga de la locul accidentului.