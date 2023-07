CTP, reacție dură după mesajul Soranei Cîrstea: Coțofana care i-a ieșit din gură drăgălașei noastre tenismene s-a ouat pe net

"Faceți bărbații din nou masculini, faceți femeile din nou feminine, faceți copiii din nou inocenți", a fost mesajul postat, în engleză, de sportiva noastră.

După ce s-a calificat în turul al doilea al turneului de la Wimbledon, Sorana Cîrstea a explicat de ce a publicat acest mesaj.

"A fost un mesaj pozitiv", a spus, printre altele, sportiva.

Răspunsul ei nu l-a mulțumit pe CTP, care nu a avut milă de jucătoarea de tenis.

"Domnișoara Make

După ce a sărit din baie, Sorana Cîrstea face și un exercițiu de prostire în față. Afirmă, la conferința de presă de după victoria remarcabilă asupra Tatianei Maria, că 'a fost un mesaj pozitiv, legat de eleganța acestui turneu, de faptul că zâmbesc când văd cât e de frumoasă lumea în tribune, cât de frumoși sunt spectatorii aici și câtă clasă este în acest turneu. Deci, ideea din spatele acestei postări a fost una pozitivă'.

Zău? Coțofana care i-a ieșit din gură drăgălașei noastre tenismene s-a ouat pe net așa: 'Make men masculine again. Make women feminine again. Make children innocent again'. Mai lipsește 'Make America great again', nu? Și unde e mesajul pozitiv? Să facem bărbații din nou masculini înseamnă, logic, că ei NU mai sunt masculini. Să facem femeile din nou feminine înseamnă, logic, că ele NU mai sunt feminine. Să facem copiii din nou inocenți înseamnă, logic, că ei NU mai sunt inocenți.

Ce au a face aceste propoziții anti LGBTQ+ tipice dreptei conservatoare cu frumusețea spectatorilor și cu clasa din tribunele de la All England Club? De unde știe Sorana Cîrstea că nu sunt printre ei destui reprezentanți LGBTQ+ – aceștia sunt cumva urâți și declasați, ca semne distinctive?

Și cum să-i facem pe bărbați, femei și copii după vrerea domnișoarei Make – să-i băgăm în spitale psihiatrice, în centre de 'reeducare', să-i operăm pe creier, să-i exorcizeze niște preoți? Să li se aplice toate astea Dariei Kasatkina, cu care Sorana s-ar putea întâlni, și tuturor jucătoarelor din circuit care și-au declarat orientarea sexuală diferită de heterosexualitatea trâmbițată de Ion Țiriac jr.?

Nu putem să trăim alături de ei și de ele, lăsându-i în pace, cum i-a lăsat Dumnezeu? Căci, potrivit Papei Francisc, sunt și ei copiii Lui...

O întrebare i-aș mai pune talentatei noastre jucătoare: de ce o rodea grija atât de tare să scrie așa ceva în plin Wimbledon, când are a se concentra total asupra tenisului?", a scris, pe contul său de Facebook, Cristian Tudor Popescu.

Sorana Cîrstea, numită "gunoi", după ce a vorbit despre normalitate

După postarea pe care a făcut-o pe Instagram, Sorana Cîrstea a fost jignită și criticată pe Twitter.

"E atât de dezgustător... E un motiv întemeiat s-o urăști. Ce înseamnă să-i faci pe copii inocenți din nou? Să putrezești în iad!", a scris cineva.

"Sorana Cîrstea e din nou un gunoi", a fost mesajul transmis de un utilizator Twitter,

"Sorana Cîrstea folosește platforma pentru a ne duce înapoi câteva decenii", "Sorana Cîrstea e homofobă", "Sorana ești un gunoi, având în vedere ce ai postat!", "Să o facem pe Sorana irelevantă din nou", sunt alte mesaje care au apărut în social media după postarea Soranei.

Sursa: StirilePROTV Etichete: , , Dată publicare: 06-07-2023 11:16