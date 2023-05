CTP, după ce Halep a primit o nouă acuzație de dopaj: „Viitorul ei în tenis sună sumbru”

Cristian Tudor Popescu crede mai puțin în șansele Simonei Halep de a reveni în circuitul WTA la un nivel satisfăcător, după ce sportiva din țara noastră a fost acuzată pentru a doua oară de dopaj.

Agenția Internațională a Integrității în Tenis a ieșit cu un comunicat prin care afirmă că a identificat „neregularități” în pașaportul biologic al jucătoarei din Constanța. Acesta cuprinde totalitatea testelor anti-doping efectuate în carieră de Simona Halep.

Agenția Internațională pentru Integritate în Tenis (ITIA) anunță că Simona Halep trebuie să facă față unei noi acuzații, separată de cea legată de Roxadustat, în legătură cu „neregularități” în Pașaportul ei Biologic, o arhivă de teste și măsurători pe care o au jucătoarele din primele 300 de locuri în clasamentul WTA, potrivit Sport.ro.

CTP, despre Simona Halep: „Viitorul ei în tenis sună sumbru”

„Deocamdată, nu știu în ce constau aceste „neregularități”, dar perspectiva care se conturează...

Oricum, Simona era pe muchie de cuțit cu termenul de 28 mai pentru cazul Roxadustat. Dacă ar fi primit atunci un verdict favorabil și i se ridica suspendarea, ar fi avut o șansă de a juca la Wimbledon, fără mari așteptări, dar măcar să revină în tenisul de nivel înalt. Așa, cu cele două acuzații cumulate, probabilitatea ridicării suspendării tinde spre zero. Practic, anul 2023 este închis pentru revenirea Simonei.

Cred în continuare în buna credință a Simonei Halep, dar viitorul ei în tenis sună sumbru...”, a scris jurnalistul pe Facebook.

Reacția Simonei Halep

Sportiva română Simona Halep a reacționat, vineri seară, după ce Agenția Internațională de Integritate a Tenisului a anunțat că s-ar fi descoperit nereguli în pașaportul biologic al sportivei.

„Din 7 octombrie, de când am fost acuzată de ITIA pentru o suspiciune de dopaj, am trăit cel mai mare coșmar din viața mea. Nu numai că numele meu a fost murdărit în cel mai rău mod posibil, dar mă confrunt cu o determinare constantă din partea ITIA, dintr-un motiv pe care nu-l înțeleg, de a dovedi că sunt vinovată, în timp ce eu nici măcar nu am luat în calcul VREODATĂ să iau o substanță interzisă.

Am încercat de două ori să fiu judecată de un tribunal independent, dar ITIA a găsit în mod constant motive pentru a amâna asta. Acum, că am stabilit clar că am fost victima unei contaminări, (n.r. - cei de la ITIA) au venit cu o așa-zisă evoluție anormală a sângelui meu.

Trei experți de renume mondial care mi-au studiat testele de sânge au fost extrem de clari că sângele meu este total normal.

Mă simt neajutorată în fața unei asemenea hărțuiri și simt că vor să mă găsească vinovată de ceva ce nu am făcut niciodată. Încă o dată, toată viața mea am fost total împotriva oricărui tip de trișare. Nu se aliniază cu valorile mele.

Singurul lucru la care sper în acest moment este să am posibilitatea de a accesa în sfârșit judecători independenți și imparțiali într-un tribunal, care să-mi ofere de a-mi dovedi nevinovăția.

Am încredere deplină în justiție și aștept cu nerăbdare să-mi pot susține în sfârșit cazul la audierea mea care este programată la finalul lunii mai, după mai multe întârzieri provocate de ITIA.

Sprijinul celor dragi, al lumii tenisului și al fanilor mei mi-au dat curajul să continui să mă antrenez în fiecare zi și să lupt pentru adevăr. Nu am cum să vă mulțumesc îndeajuns pentru asta!”, a scris Simona Halep, pe pagina ei de Facebook.

Dată publicare: 20-05-2023 11:00