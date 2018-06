CSAT se reuneşte miercuri pentru stabilirea obiectivelor României la Summitul NATO de la Bruxelles

Agerpres

O şedinţă a Consiliului Suprem de Apărare a Ţării (CSAT) va avea loc miercuri, iar una dintre teme este pregătirea României pentru Summitul NATO de la Bruxelles.

Şedinţa CSAT va avea loc începând cu ora 10.30, la Palatul Cotroceni.

Pe ordinea de zi a şedinţei sunt incluse subiecte referitoare la obiectivele României pentru Summitul NATO de la Bruxelles (2018) şi forţele armate ale României care pot fi puse la dispoziţie pentru participarea la misiuni şi operaţii în afara teritoriului statului român, în anul 2019, conform Administraţiei Prezidenţiale.

Preşedintele Klaus Iohannis anunţa în 8 iunie, la Varşovia, într-o conferinţă de presă susţinută alături de preşedintele Poloniei, Andrzej Duda, că va convoca o şedinţă specială a Consiliului Superior de Apărare a Ţării dedicată pregătirii pentru Summitul NATO care va avea loc în iulie la Bruxelles.

"Am abordat agenda viitorului Summit NATO care va ave loc peste o lună. În contextul dinamicii, o acţiune sinergică între NATO şi UE devine tot mai importantă. Am adoptat o declaraţie comună care reflectă obiectivele comune pentru consolidarea securităţii, să consolidăm planul estic la NATO, să implementăm iniţiativele dezvoltate. România abordează aceste chestiuni la modul cel mai serios şi în lumina deciziilor extrem de importante care se vor lua la Summitul NATO, am decis să convoc o şedinţă specială a CSAT, o şedinţă dedicată pregătirii pentru acest summit”, declara Klaus Iohannis în cadrul unei conferinţe de presă alături de preşedintele Poloniei, la Summitul B9.

