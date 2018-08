Biserică înconjurată pe coate şi genunchi. "Mulţi ar crede că e pentru distracţie"

A fost prima noapte de rugăciune pentru miile de credincioşi care au ajuns deja la Mănăstirea Nicula din Cluj - în preajma sărbătorii de Sfânta Maria.

Acolo se află Icoana Maicii Domnului despre care se spune că este făcătoare de minuni, iar oamenii au înconjurat biserica în coate şi genunchi pentru iertarea păcatelor.

Pelerinii care au ajuns încă de ieri la Mănăstirea Nicula din Cluj s-au aşezat la coadă pentru a atinge Icoana Maicii Domnului, despre care se spune că este Făcătoare de Minuni după ce, în 1699, ar fi lăcrimat fără încetare timp de trei săptămâni.

Reporter: "Ce aţi simţit?"

Credincios: "Ceva fiori pe corp."

Reporter: "La cine v-aţi gândit?"

Credincios: "Copii, familie."

Enoriaşă: "Acum am venit să mulţumesc pentru Ilinca, nepoţica, a cincea. Şi am venit să mă rog având în vedere ce se întâmplă în ţară, pentru liniştea ţării."

Enoriaşă: "Pentru sănătate, pe boala pe care o avem. E primul an în care vin, sunt din Iaşi venită şi mi-am dorit foarte mult să ajung."

Credincioasă: "Practic ne rugăm, mulţi ar crede că e pentru distracţie, dar nu, e o rugă. Ne gândim fiecare la lucruri normale şi totul decurge cum trebuie."

Apoi, oamenii au ascultat slujba şi s-au rugat în linişte pentru cei dragi.

Pentru a le fi iertate păcatele, după cum spune tradiţia, unii au înconjurat bisericuţa din lemn din curtea mănăstirii în coate şi genunchi.

Şi, aşa cum se întâmplă an de an, cei mai mulţi dintre credincioşi dorm lângă lăcaşul de cult - fie în cort, fie sub cerul liber.

Femeie: "Am pus sacul să nu ne fie aşa rece, şi mai avem şi un jerseu, bluziţe, nu ne e frig că Maica Domnului are grijă de noi ni le-am pus dă Doamne da să nu ni le trebuiască."

Femeie: "Am adus câteva lucruri care considerăm că sunt necesare. Am fost şi în anii în care a plouat şi nu ne-am îmbolnăvit."

Marţi noaptea, Icoana Făcătoare de Minuni va fi scoasă din mănăstire în fata credincioşilor, în cadrul unei slujbe speciale.

