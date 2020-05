Cozi interminabile la spălătoriile auto: „Să evităm aglomerația de după 15”

După o perioadă în care mașinile s-au prăfuit în garaje sau parcări, sâmbătă, la spălătoriile auto a fost forfotă mare.

În unele locuri s-au creat chiar și cozi. Pe de-o parte, oamenii au vrut să aibă mașinile curate după 15 mai, ca să plece la drum, pe de altă parte, șoferii presupun că atunci va fi o aglomerație și mai mare la spălătorii sau service-uri.

La o spălătorie din Brașov a fost arhiplin, iar coada s-a întins și pe șosea.

Femeie: „N-am mai spălat-o de foarte mult timp. Am zis să ieșim un pic. E foarte murdară. Am ieșit s-o curățăm puțin și atât, apoi ne întoarcem acasă.”

Nu întâmplător unii proprietari de mașini au ales spălătoriile unde poți să-ți cureți singur mașina. Evident, nu intri în contact cu niciun angajat și fiecare loc pentru spălarea autoturismului este despărțit de un panou.

Femeie: „Să evităm aglomerația de după 15. Nu vreau să ies după 15, doar să fie curată, pentru că, după ploile astea, s-a cam mâncat vopseaua."

Reporter: „De ce credeți că au ieși mai mulți să spele mașinile?”

Sorin Sârghie, proprietarul spălătoriei: „E sâmbătă. E zi liberă. Se pregătesc pentru ce urmează. Personal, și eu mi-am făcut plinul la mașină. Am profitat de prețurile scăzute și aștept să pot pleca."

La Cluj, cei care n-au vrut să pună lacătul pe spălătoriile auto au găsit soluția în aplicațiile de pe telefonul mobil. Ca să nu stea la coadă, șoferii își pot face programare online, știu exact ce curățătorii sunt deschise și pot alege tipul de servicii dorit.

Client: „Pot să îmi aleg slotul orar în care pot să ajung la spălătorie. Îmi spune și cât durează serviciul. Am și opțiunea să mă duc acolo, îmi arată și locația."

Decizia de a investi într-o astfel de aplicație se dovedește a fi foarte utilă acum, când toată lumea vrea să evite aglomerația.

Alin Șuteu, fondator aplicație: „Spălătorul știe exact serviciul ales, știe exact mașina, știe exact serviciile pe care trebuie să i le ofere clientului, iar în acest fel se păstrează și o distanțare socială și o distanțare între client și spălătorie."

Patronii spălătoriilor auto speră să lase în urmă această perioadă dificilă, când au bătut pasul pe loc.

Alin Bucur, proprietar spălătorie: „Încasările au scăzut nu cu 10-15 la sută, cu 80 la sută. Dacă spălăm undeva la 35-40 de mașini în medie, acum spălăm undeva la cinci, șase mașini în fiecare zi. Aveam patru angajați și acum am rămas cu unul singur, ceilalți nemaipermițându-mi să-i plătesc."

În următoarea perioadă, măsurile esențiale de igienă și distanțare socială vor fi cu atât mai importante, cu cât oamenii vor ieși din case în număr tot mai mare.