Coronavirus România, bilanț 22 decembrie. Țara noastră se apropie de pragul de 600.000 de infectări cu SARS-CoV-2

Bilanțul oficial de marți, 22 decembrie, va fi anunțat la ora 13.00!

Bilanțul oficial de luni, 21 decembrie

Până luni, 21 decembrie, pe teritoriul României, au fost confirmate 593.783 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus (COVID – 19). 501.896 de pacienți au fost declarați vindecați.

În urma testelor efectuate la nivel național, față de ultima raportare, au fost înregistrate 2.489 cazuri noi de persoane infectate cu SARS – CoV – 2 (COVID – 19), acestea fiind cazuri care nu au mai avut anterior un test pozitiv.

Până în prezent, 14.481 de persoane diagnosticate cu infecție cu SARS – CoV – 2 au decedat.

În unitățile sanitare de profil, numărul total de persoane internate cu COVID-19 este de 11.430. Dintre acestea, 1.255 sunt internate la ATI.

Până la această dată, la nivel național, au fost prelucrate 4.607.030 de teste. Dintre acestea, 7.116 au fost efectuate în ultimele 24 de ore, 5.310 în baza definiției de caz și a protocolului medical și 1.806 la cerere.

Ce spune Raed Arafat despre noua tulpină de coronavirus: „Are o contagiozitate mai mare”



Secretarul de stat în cadrul Ministerului de Interne, Raed Arafat, a declarat că cei care se infectează cu noua tulpină de coronavirus au aceleaşi simptome cunoscute până acum, dar că aceasta se răspândeşte mult mai repede.

Arafat a transmis că panica nu este justificată în acest sens, transmite News.ro.

„Tulpina, într-adevăr, are o contagiozitate mai mare. Cei care se îmbolnăvesc, chiar dacă creşte numărul lor şi poate să aibă un impact asupra sistemului sanitar, nu înseamnă că va creşte şansa ca ei să aibă o boală mai gravă prin noua tulpină. Noua tulpină se pare că duce la simptomele şi la semnele şi la procentele de agravare pe care le are şi tulpina care e predominantă şi pe care am şi avut-o până acum. Dar faptul că se răspândeşte mult mai repede, faptul că există şansa ca răspândirea ei să fie cu 70 la sută mai agresivă ca şi infecţiozitate, normal, poate să crească brusc numărul celor infectaţi”, a declarat Raed Arafat la Digi24, luni seară.