Medicii se așteaptă la o creștere a infectărilor de Crăciun şi Revelion

În toată țara, medicii se așteaptă la o creștere a infectărilor cu coronavirus în perioada sărbătorilor.

Temerile vin în condițiile în care în ultimele 24 de ore rata de pozitivare a testelor a fost de peste 40 %, iar numărul pacienților îngrijiți la terapie intensive rămâne foarte ridicat.

În consecință, autoritățile din sănătate și directorii spitalelor din Capitală s-au întâlnit ca să pună la punct noi proceduri.

Raed Arafat și Nelu Tătaru au convocat luni o ședință cu managerii de spitale din București la Ministerul de Interne.

Capitala are cea mai mare rată de răspândire a virusului, iar autoritățile se așteaptă la o creștere a numărului de cazuri în perioada sărbătorilor când mulți români vor participa la petreceri private de Crăciun și Revelion.

556 de noi cazuri în București

3252 de cazuri noi

8.059 de teste

Directorii de spitale au convenit implementarea unor noi proceduri. În cazul pacienților cu comorbiditati va fi propus urgent transferul către spitale covid cu secții specializate.

12.379 de persoane internate

1.289 de pacienți la ATI

109 decese

Până acum, 15 județe au depășit rata de infectare de 3 cazuri la mia de locutori, iar Capitala înregistrează peste 500 de noi cazuri în ultimele 24 de ore.

La ora 14 vorbea cu soțul că este bine, la 17 a murit

109 români și-au pierdut viața, printre ei și o tânără însărcinată în opt luni.

Dr. Costinela Georgescu, manager Maternitatea Buna Vestire, Galați: ”Pe 12 comisia de medici a hotărât data fiind simptomatologia în scop fetal vital nașterea prin cezariană. S-a născut o fetiță pentru care s-a făcut PCR, acum e în stare bună”.

După naștere, mamei i s-a făcut rău. A intrat în stop cardio-respirator iar manevrele de resuscitare nu au dat rezultate.

Femeia mai avea o fetiță de 5 ani iar soțul ei, asistent medical, a depus plângere la poliție.

George Paiu, soțul femeii: ”A ieșit din cezariană la 10 și un sfert, mi-a trimis medicul neonatolog poze cu fetița. Am întrebat-o "tu mai ai nevoie de mască de oxigen?". Și a zis: "Nu. Respir normal, nu mai am niciun fel de problemă". Totul era bine. Am vorbit cu mama tot timpul, ultima oară ieri, la 14 și 17 minute, era bine și, la ora 17 și 20, cam așa, m-a sunat să-mi zică că a decedat".

Femeia în vârstă de 28 de ani a încetat din viață aici, la Maternitatea Buna Vestire din Galați.

Apropiații au deschis un cont bancar pe numele soțului ei și încearcă să obțină ajutor pentru a depăși acest moment tragic.

Cont IBAN: RO45RZBR0000060018993153 pe numele soțului, Paiu George.

Șeful Secției de Chirurgie de la Spitalul Județean Neamț a murit de Covid-19

Și șeful Secției de Chirurgie a Spitalului Județean Neamț a murit după ce s-a infectat cu noul virus. Avea 71 de ani și în ultimii 17 a condus Colegiul Medicilor din județ.

În ultima lună a muncit mult după ce secția de terapie intensivă a spitalului a luat foc.

Iosif Koszegh: ”Lipsurile sunt foarte mari, pentru că spitalul are 40 de ani și din construcție au fost niște abateri de la norme”.

Fostul chirurg a fost internat inițial într-un spital suport covid, însă a ajuns la ATI pentru că starea lui s-a înrăutățit rapid.

În ultimele 24 de ore, polițiștii și jandarmii au amendat 6.700 de români pentru nerespectarea măsurilor de prevenire a pandemiei.

Unul dintre cei sancționați este chiar șeful Direcției de Sănătate Publică Maramureș, care în timp ce era premiat la Catedrala Episcopală pentru activitatea lui din timpul pandemiei și-a dat masca jos pentru câteva secunde.

Când și-a dat seama, s-a denunțat, iar polițiștii l-au amendat cu 600 de lei.