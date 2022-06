Culmea e că, în 2019, autoritățile au preluat de urgență copilul din familie, ca să îl scutească de abuzuri, dar doi ani mai târziu l-au adus înapoi, pe motiv că mama nu a fost decăzută din drepturile părintești.

În 2019, cei de la Protecția Copilului au fost îngroziți de imaginile filmate în casa familiei și spuneau că biatul, dar și alți doi frați mai mici, nu se vor mai întoarce niciodată lângă mama lor, extrem de agresivă.

Ionel Armeanu Ștefănică, fostul director al DPC Vaslui: „Din filmulețele care au fost predate la poliție, se pare că a fost foarte violentă. Vom lua măsura de a lua copiii definitiv sau a-i lăsa în grija familiei și mă refer la cei doi copii mici. Oricum, cu mama nu mai pot rămâne.”

Ceva mai târziu, însă instanța a decis că femeia nu trebuie decăzută din drepturile părintești, ci doar să plătească o amendă penală de 2.000 lei. Mama copiilor a avut parte, apoi, de consiliere psihologică și cursuri de educație parentală, iar anul trecut familia s-a reunit.

Andrei Năstase, primarul comunei Arsura: „În 2021, s-au întors în sânul familiei, au fost sub supraveghere șase luni și de către DPC și de către noi. Noi am continuat. Nu au mai fost sesizate acte de violență. Copilul nu a recunoscut. Am vorbit și cu doamna director de la școală.”

Săptămâna trecută, un șofer l-a văzut pe băiatul de 14 ani, singur, la marginea satului.

Andrei Năstase, primarul comunei Arsura: „L-a întrebat ce caută și a spus că a plecat de acasă pentru că l-a bătut mama. A fost anunțată colega de la Asistență Socială, s-a deplasat la fața locului, copilul prezenta urme de violență, vânătăi. A fost însoțit la dispensarul uman din Arsura, medicul de familie l-a consultat.”

Au fost anunțate imediat autoritățile și, atât băiatul, cât și frații lui mai mici, de patru și cinci ani, au fost luați iar din familie. Femeia nu s-a opus. Polițiștii au început o nouă anchetă în acest caz.

Irina Câmpeanu, purtătorul de cuvânt al DPC Vaslui: „În contextul abuzului fizic execitat de mamă, toți cei trei copii au fost securizați în sistemul de protecție specială.”

Bogdan Gheorghiță, purtătorul de cuvânt al IPJ Vaslui: „În cauză a fost deschis dosar penal pentru violență în familie.”

Localnicii spun că femeia, originară din Republica Moldova, obișnuia să consume alcool și își vărsa furia doar asupra copilului cel mare. Înfricoșat, băiatul nu a povestit nimănui prin ce trecea acasă, iar partenerul mamei era mai tot timpul plecat la muncă, în județul Iași. Acum, copilul va beneficia de sprijin psihologic, în speranța că o să-și revină din traumele suferite.