“Copiii sau bătrâni sau cine-o fi fost nu se știe”. Zeci de oameni din Mureș și-au găsit anvelopele mașinilor dezumflate

Polițiștii încearcă să afle cine a provocat distrugerile. Grav este, spun oamenii, că actele de vandalism s-au înmulțit în zonă.

Oamenii au avut un șoc atunci când și-au găsit masinile vandalizate în fața blocului.

Localnic: „Am văzut azi dimineață. Cel mai simplu și cel mai ok, camere de luat vederi. S-au spart garaje, deci. Nu ești sigur nici cu garaj.”

Localnic: „Gestul e destul de urât, că omul plătește, are mașină, ia cauciucuri noi nu știu ce... se întâmplă, na. Ce-o avut în mintea lor... copiii sau bătrâni sau cine-o fi fost nu se știe.”

Oamenii spun că actele de vandalism s-au înmulțit în cartier.

Localnic: „Nu e primul caz care s-o întâmplat. Ori logourile se fură la mașini, ori se zgârie. Eu mă bucur că nu am mașină și nu trebuie să mă confrunt cu aceste probleme. Să sperăm că n-o să se mai întâmple.”

Oamenii au depus plângere la poliție

Unii dintre păgubiți au depus plângeri la Poliție și așteaptă să li se facă dreptate.

Aurica Sabău, purtător de cuvânt IPJ Mureș: „În cursul nopții, anvelopele mai multor autoturisme au fost înțepate. În cauză, polițiștii au întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de distrugere”

Oamenii legii încearcă acum să identifice făptașii. Primul pas este verificarea camerelor de supraveghere din zonă.

