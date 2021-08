Florin Cîțu, despre situația românilor din Afganistan: „Să vedem cum îi aducem la aeroport”

Avionul militar român plecat la Kabul să evacueze românii din Afganistan a decolat de acolo cu un singur cetățean. Cel puțin 33 de conaționali se află în țară controlată de talibani, iar 15 au cerut evacuarea.

Pentru ei se caută deocamdată o cale sigură de acces spre aeroport, iar avionul așteaptă în Pakistan reluarea misiunii. Și alte țări au avut aceeași problemă: unele aeronave s-au întors goale până când cei vizați vor putea fi transportați în siguranță la aeroport.

La bordul avionului erau militari români, dar și membrii unei echipe consulare mobile. Din păcate, operatiunea de evacuare nu s-a terminat.

„O singură persoană a ajuns la aeronava. S-a întors aeronava la Islamabad. 14 nu ajunseseră. Se va întoarce să-i ia și pe ceilalți. Asta încercăm, să vedem cum îi aducem la aeroport. Să vedem cum îi ia și pe ceilalți. Avem cereri și de la alte țări pentru a-i aduce în România”, a transmis premierul României, Florin Cîțu.

Problema este că se ajunge extrem de greu pe Aeroportul din Kabul, explică oficialii români.

Citește și Tensiuni și haos la Kabul. Oameni bătuți cu biciul de talibani încearcă să pătrundă în aeroport

În acest moment aeroportul din Kabul este unul dintre cele mai păzite obiective din Afganistan. Este cea mai rapidă cale de scăpare din țară controlată de talibani. Se află la fața locului spun că din cele 4 porți ale aeroportului, 2 sunt controlate de forțe speciale americane. Sunt mii de oameni care vor să între în aeroport, iar numărul celor care își doresc să fugă din țară controlată de talibani crește de la o zi la altă.

Un cetățean afgan, fost angajat al Uniunii Europene, încearcă de câteva zile să plece împreună cu soția din capitală Afganistanului. Ne povestește că pentru a ajunge însă în preajma aeroportului trebuie să treacă de nenumărate filtre ale talibanilor. Însă aceștia nu verifică actele și lasă oamenii să treacă după cum au chef. Este o adevărată loterie să rămână în viață. Așa că mulți își abandonează lucrurile și mașinile pe străzile de lângă aeroport.

„Am văzut acolo multe femei, mulți copii. Am căzut moral și mental pentru că am văzut acei copii plângând și femeile mergând la talibani să-i roage. «Vă rugăm să ne lăsăți să trecem, avem copii». Talibanii împușcă în mulțime. Am văzut că au omorât mulți oameni acolo pentru că trag direct spre ei. Am cunoscut mulți români care lucrează în Afganistan. Cei care au fost în trecut în forțele speciale și acum sunt în firme private de Securitate”, a mărturisit un cetățean afgan.

Potrivit autorităților din România, în Afganistan mai sunt acum 33 de români. În avionul militar, care se află la Islamabad, vor fi luați și colaboratori afgani și cetățeni străini când acesta se va întoarce la Kabul.