Continuă ancheta epidemiologică în cazul tinerilor infectați cu Covid-19, aflaţi în vacanţă în Costineşti

Zeci de tineri din judeţul Dâmboviţa aflaţi în vacanţă în Costineşti şi-au încheiat brusc distracţia după unul dintre tovarăşii lor a aflat că este infectat cu SARS - COV 2.

Băiatul de 19 ani, fiul unui jandarm, a plecat brusc de la mare după ce părinţii l-au anunţat că sunt infectaţi, iar în scurt timp şi el a fost confirmat pozitiv. Tinerii au fost luaţi cu autocarul şi duşi la domiciliile din judeţul Dâmboviţa, unde se află acum în carantină.

Nu este clar însă despre câte persoane este vorba. În timp ce autorităţile din Constanța spun că ar fi 40, cele din Dâmboviţa vorbesc despre 26. Tinerii au între 16 și 19 ani și au venit pe litoral la începutul săptămânii. Trecuseră doar câteva ore când unul dintre ei a părăsit vila val-vârtej, conform spuselor proprietarului, dar și ale organizatorului vacanței, un învățător din Dâmbovița.

Băiatul aflase că părinții lui au COVID-19. Peste câteva zile, a început și el să se simtă rău.

Aurelian Popa, prefectului judeţului Dâmboviţa: "A venit la spital, s-a simţit foarte rău, a fost testat, s-a pozitivat testul, testat Covid. Tânărul a spus că vine de la mare, unde a fost cu un grup, la Costineşti, de 26 de persoane. Se extinde ancheta epidemiologică".

Cu o experiență similară neplăcută la activ - grupul de la Vaslui, de zilele trecute - autoritățile sanitare din Constanța au intrat imediat în alertă. Ancheta de moment a adus însă o altă cifră decât cele 26 de persoane despre care se știa în Dâmbovița.

Cristiana Mihaela Schipor, Director DSP Constanța: "Am indentificat grupul, erau în jur de 40. Au verificat actele organizatorului, erau bine, s-au făcut şi înregistrări şi poze cu fiecare, că au respectat pe durata transportului".

Tinerii au fost urcaţi în autocar şi trimiși acasă. Cei mai mulți dintre tinerii care au mers împreună pe litoral, la Costinești, sunt din localitatea Braniştea, de lângă oraşul Titu, mai precis 23 dintre ei.

Aceștia au fost aduși acasă cu o cursă specială și sunt carantinați la domiciliu. Autoritățile spun că numai cei care se vor simţi rău sau vor prezenta simptome urmează să fie testați. Proprietarul vilei spune că sunt slabe șanse să fi existat contact între grupul din Dâmbovița și alți turiști cazați. De altfel, unitatea nu a fost închisă de către DSP.

Ciprian Duca, administrator unitate de cazare: "Există posibilitate ca cel care era infectat să intre în contact cu altcineva? Locaţia este organizată bine şi se respectă tot. Am preferat să lăsăm între camere, între cei de la Dâmbovița era un etaj tampon, sunt culoare de acces, nu se puteau întâlni. Din punctul nostru de vedere nu este niciun risc. Am chemat firma cu care am făcut dezinfecţie şi măsuri pentru Covid".

Pericolul de răspândire ar fi mai mare în stațiune. Tinerii au apucat să meargă la distracție, după ce și-au lăsat bagajele.

Este, așadar, al doilea caz de acest gen, din ultima săptămână, după majoratul de la Vaslui, mutat la mare. Și soldat, până acum, cu mai multe infectări. Se întâmplă tot la Costinești, unde, în ultimele weekenduri a fost mai aglomerat decât în Mamaia.

La nivel național, lipsește o informație esențială, în acest moment: câți dintre cei infectați cu noul coronavirus vin de pe litoral? În județul Dâmboviţa, de exemplu, în ultimele două săptămâni virusul a fost identificat la 15 persoane care au fost la mare.