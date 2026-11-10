Din cauza riscurilor în creștere, companiile de profil introduc taxe suplimentare de război, iar asigurările pentru nave și încărcături au ajuns să coste de zeci de ori mai mult. În același timp, mulți marinari refuză să intre în această zonă, iar armatorii sunt obligați fie să majoreze tarifele, fie să renunțe la contracte.

Doi dintre cei mai mari transportatori maritimi globali au introdus o suprataxă de risc de război pentru toate mărfurile care traversează Marea Neagră. Pentru o singură navă cu 5.000 de containere, costurile suplimentare ajung acum până la 275.000 de dolari.

Costurile transportului maritim prin Marea Neagră cresc din cauza războiului. Cine suportă scumpirile

Georgeta Saracin, broker de asigurări: „Clauza de war risk se vinde din ce în ce mai puțin, pentru că riscul este necuantificabil, riscul de a pierde o navă cu marfă, cu echipaj, cu tot ce înseamnă. Armatorii ori renunță la business, fie merg mai departe, cu Dumnezeu înainte, mărind absolut tot ce înseamnă costul de transport.”

Alexandra Moldovan, reprezentanta unui armator: „Au fost foarte mulți armatori care au renunțat și, chiar dacă au rămas puțini în piață, costurile sunt enorme.”

În unele cazuri, costurile asigurărilor au explodat. De exemplu, pentru o navă evaluată la peste 5 milioane de euro, prima de asigurare poate fi de câteva sute de mii de euro.

Anton Antoniadis, președintele Organizației pentru Dezvoltarea Portului Constanța:„Consumatorul final este cel care va plăti. Vin îngrășăminte, vin piese de schimb, vin calculatoare, vin mașini. Armatorii zic că o să scumpească în continuare dacă situația se înrăutățește.”

Iar avertismentul vine chiar din interiorul industriei: Marea Neagră a devenit o zonă riscantă.

Adrian Mihalcioiu, inspector al Federației Internaționale a Transporturilor Maritime: „Înseamnă o asigurare, dacă facem o comparație, dublă față de Strâmtoarea Ormuz și Golful Persic. Marea Neagră a devenit o mare exclusivistă, nu mai se aventurează pe această zonă, numai navele care sunt foarte vechi. Vom avea aceste scumpiri de transport, care înseamnă și scumpiri și, probabil, mai puține produse pe rafturi.”

Iar problemele nu se opresc la asigurări și costuri mari.

Corespondent Știrile PROTV: „Riscurile tot mai mari din Marea Neagră îi determină pe marinari să refuze cursele spre porturile din regiune. Aproape 400 de navigatori au renunțat, de la începutul verii și până acum, să tranziteze zona. În unele cazuri, armatorii nu găsesc înlocuitori, iar livrarea mărfurilor ar putea întârzia.”

Pe de altă parte, președintele Nicușor Dan a anunțat că România va beneficia de un pachet financiar semnificativ, care include 50 de milioane de euro pentru un centru de securitate la Marea Neagră și 10 milioane de euro pentru operațiunile de căutare și salvare de vieți omenești.