Suspectul tocmai acroșase mai multe mașini în Capitală și pe șoseaua de Centură conducând fără permis. Acum el susține că este nevinovat și a contestat decizia de condamnare dat de Tribunalul Ilfov.

Gimi Șerdaru, acum în vârstă de 33 de ani, a fost găsit vinovat de ultraj în forma tentativei de omor și a distrugerii după ce în februarie 2020, a fost de două ori, foarte aproape să omoare doi agenți de la Poliția Autostrăzii Soarelui.

Gimi Șerdaru, inculpat: Deci tentativă de omor eu n-am. Este o greșeală mare. Nu vreau să fac atâta pușcărie. Îmi distruge viața pentru nimica.

Filmul întâmplării

Totul a început în zona Căii Vitan, acolo unde individul își conducea mașina, deși nu avea permis. După ce a lovit mai multe mașini parcate a fugit spre Autostrada Soarelui. Alertați de proprietarii păgubiți care au sunat la 112, doi agenți de poliție aflați la kilometrul 11 l-au oprit pe Șerdaru.

Unul dintre cele mai dramatice momente s-a consumat chiar aici pe breteaua de ieșire de pe Autostrada Soarelui spre Șoseaua de Centură, unde individul fusese oprit de un echipaj al poliției autostrăzi, însă, după doar câteva clipe din dorința de a scăpa, a demarat în trombă, nu înainte însă de a încerca să calce cu mașina unul dintre agenții de poliție.

Urmăritul și-a continuat goana pe Șoseaua de Centură unde ar fi circulat haotic, pe ambele sensuri, și ar fi acroșat două camioane. Iar când mașina de poliție a ajuns în dreptul său - au povestit agenții - ar fi tras stânga de volan și ar fi intrat în mașina de poliție ca să o împingă pe contrasens. Puțin a lipsit ca totul să se sfârșească într-un teribil accident.

Gimi Șerdaru, inculpat: Nu am lovit pe nimeni, nu a fost nimeni lovit, nu au nicio vătămare corporală, nu este nimic adevărat. Mașina de poliție a fost în spatele meu, ei nu au fost niciodată în fața mea, în fața mașinii, deci au fost în spatele mașinii și nu am făcut absolut nimic, nu am încercat să calc, să lovesc pe nimeni. Eu nu am călcat pe nimeni cu mașina. Nu am avut permisul de conducere la mine. Mi-a fost frică, nu știam cum să reacționez.

Într-un final, suspectul a fost blocat de polițiști și scos cu forța pe geamul portierei înainte să o ia la goană din nou. Și-a petrecut o perioadă în arest preventiv, apoi a ajuns la închisoare. Pentru că a condus fără permis și a refuzat să i se recolteze probe biologice a fost condamnat la doi ani și jumătate de închisoare și a executat aceasta pedeapsa.

Pe cea de 12 ani și opt luni, Gimi Serdaru o va contesta la Curtea de apel București. Până una alta i-a fost confiscată și mașina.