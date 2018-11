Comisia Europeană confirmă că a primit răspunsurile premierului Dăncilă la întrebările lui Timmermans, în română

Agerpres

Un purtător de cuvânt Comisiei Europene a confirmat pentru Știrile Pro TV că premierul Viorica Dăncilă a trimis, în limba română, răspunsurile la întrebările transmise de prim-vicepreşedintele CE, Frans Timmermans.

”Vom studia răspunsurile cu atenţie. Comisia va aborda aspectele relevante în viitorul raport MCV din data de 13 noiembrie”, a declarat unul dintre purtătorii de cuvânt ai Comisiei Europene.

Prim-vicepreşedintele CE, Frans Timmermans, i-a transmis, la începutul lunii octombrie, o scrisoare premierului Viorica Dăncilă, în care a cerut lămuriri cu privire la modificarea codurilor penale.

La rândul său, Dăncilă a declarat pe 30 octombrie că îi va transmite prim-vicepreşedintelui Comisiei Europene, Frans Timmermans, răspunsurile la cele 18 întrebări adresate, menţionând că a dat răspunsuri "aplicate, pliate pe realitatea existentă".

"Am răspuns la toate cele 18 puncte pe care le-a ridicat domnul prim-vicepreşedinte Frans Timmermans. Mâine vor pleca către Bruxelles şi vom avea o discuţie cu dumnealui după ce vom vedea răspunsul detaliat pe fiecare punct în parte", a precizat Dăncilă, potrivit Agerpres.

Întrebată în legătură cu răspunsul pe care l-a dat în privinţa Justiţiei, Dăncilă a susţinut că nu-şi permite să se implice în ceea ce priveşte acest domeniu.

"Eu nu-mi permit să mă implic în ceea ce priveşte Justiţia. Am dat răspunsurile în funcţie de cele susţinute atât de ministrul Justiţiei, cât şi de Comisia juridică din Parlamentul României, deci nu am spus părerea unuia sau altuia, am dat răspunsuri aplicate, pliate pe realitatea existentă", a explicat Dăncilă.

