Comisia Europeană cere oficial Consiliului să permită României să intre în Spațiul Schengen

Într-o decizie adoptată astăzi, Comisia a făcut un bilanț al ”rezultatelor solide” ale celor trei state membre în ceea ce privește aplicarea normelor Schengen.

”De ani de zile, aceste state membre au contribuit în mod semnificativ la buna funcționare a spațiului Schengen, inclusiv în timpul pandemiei și, mai recent, atunci când s-au confruntat cu consecințele fără precedent ale războiului din Ucraina. În timp ce cele trei țări sunt deja obligate parțial să respecte regulile Schengen, controalele la frontierele interne cu aceste state membre nu au fost ridicate și, prin urmare, nu se bucură de toate beneficiile pe care le presupune a fi parte a spațiului Schengen fără controale la frontierele interne. A deveni parte integrală a spațiului Schengen este o cerință pentru aceste state membre și, prin urmare, ar trebui să li se permită să facă acest lucru, având în vedere că îndeplinesc condițiile.” - se arată în comunicatul Comisiei Europene.

Oficialii europeni mai arată că Bulgaria a pus în aplicare un management puternic al frontierei, cu supraveghere eficientă a frontierelor și controale sistematice la frontieră. Bulgaria a demonstrat, de asemenea, că dispune de structurile necesare pentru a asigura respectarea drepturilor fundamentale, garantarea accesului la protecția internațională, respectând principiul nereturnării .

”România are un management puternic și de înaltă calitate a frontierelor, inclusiv supravegherea frontierelor și controale sistematice la frontieră, precum și cooperare polițienească internațională. Lupta împotriva migrației ilegale și a traficului de ființe umane sunt două priorități în care România este activă. Sistemul de informații Schengen este bine stabilit. În ceea ce privește respectarea drepturilor fundamentale, România dispune de structuri eficiente care să garanteze accesul la protecția internațională respectând principiul nereturnării” - mai precizează Comisia Europeană.

De asemenea, conform Comisiei Europene, Bulgaria și România au finalizat cu succes procesul de evaluare Schengen în 2011.

”Consiliul a recunoscut finalizarea procesului de evaluare în două concluzii separate ale Consiliului, dar nu a fost luată nicio decizie a Consiliului privind ridicarea frontierelor interne de mai bine de 11 ani. Având în vedere timpul trecut din 2011, precum și în vederea consolidării încrederii reciproce și în recunoașterea dezvoltării regulilor Schengen începând cu 2011, Bulgaria și România au emis o declarație comună în Consiliu în martie 2022. Bulgaria și România au invitat o echipă de experți pe bază voluntară, sub coordonarea Comisiei, pentru a analiza aplicarea ultimelor evoluții ale normelor Schengen.

Această misiune voluntară de stabilire a faptelor, care a avut loc în octombrie 2022, a confirmat că Bulgaria și România nu numai că au continuat să implementeze noile reguli și instrumente, ci și că au consolidat substanțial aplicarea generală a arhitecturii Schengen în toate dimensiunile sale. În plus, aceste două țări s-au dovedit a avea un istoric model de implementare a regulilor Schengen.”

Sub conducerea Președinției cehe, pe 8 decembrie, Consiliul Justiție și Afaceri Interne va vota cu privire la participarea deplină a Bulgariei, României și Croației la spațiul Schengen fără controale la frontierele interne.

”Comisia Europeană a reconfirmat, astăzi, faptul că România este pregătită să intre în Schengen. Noi îndeplinim toate criteriile încă din 2011. Suntem pregătiți să ne asumăm responsabilitățile și să fim parte a spațiului Schengen, ca un simbol al integrării complete în Uniunea Europeană”, a transmis premierul Nicolae Ciucă, pe Twitter.

PM @NicolaeCiuca :Recent assessment of our capacity to implement Schengen acquis confirmed that we continue to maintain a high level of preparedness.

???????? citizens need to feel even further the tangible manifestations of a ???????? without internal borders.