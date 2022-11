Cioloş: Există o şansă foarte bună la începutul lui decembrie ca România să intre în Schengen

Europarlamentarul Dacian Cioloş afirmă că „există o şansă foarte bună” ca România să fie acceptată în spaţiul Schengen la începutul lui decembrie a acestui an.

Fostul premier susţine că o ar fi existat o şansă privind accederea în Schengen în anul 2017, însă evenimentele legate de schimbări legislative privind legile justiţiei, precum Ordonanţa 13, au dus la ratarea acesteia.

„O spun încă o dată: dacă nu era episodul PSD-Dragnea-Ordonanţa 13, existau şanse foarte mari, terenul era pregătit încă din 2016, ca România să intre în Shengen în 2017. De atunci am avut eu contactele şi cu premierul Rutte, şi cu preşedintele Franţei de la acea vreme, cu cancelara germană. Deci, practic ce fac acuma, nu fac decât să continui; având informaţiile încă de atunci şi ştiind care au fost sensibilităţile şi care sunt sensibilităţile, caut să fac ceea ce pot şi mă bucur că toţi europarlamentarii pot să spun că sunt implicaţi în asta. Eu cred că există o şansă foarte bună la începutul lui decembrie ca România să intre în Schengen. Nu pot să spun încă cu siguranţă, pentru că ştiu că mai sunt ezitări la Olanda în primul rând şi mai sunt nişte etape prin care trebuie să trecem. Trebuie să vedem, la sfârşitul acestei luni, raportul Comisiei Europene pe MCV. Olanda leagă în continuare acest subiect pentru că totul porneşte de la suspiciuni legate de problema corupţiei. Corupţia nu există doar în România, există şi în alte state membre, dar acum vorbim despre România şi vorbim despre o solicitare a României şi chiar dacă nu e un criteriu formal pentru aderarea la Schengen, dar decizia e politică în Consiliu şi atunci fiecare stat membru îşi pune pe masă suspiciunile pe care le are”; a afirmat Dacian Cioloş în cadrul unei emisiuni.

Acesta a amintit că în perioada în care a deţinut funcţia de prim ministru unul dintre principalele obiective pe care le-a avut a fost pregătirea aderării României la spaţiul Schengen.

Cioloş susţine că, în cazul corupţiei, trebuie folosite mecanismele stabilite la nivel european pentru controlul acestui fenomen, „şi să nu le fie luat cetăţenilor români dreptul de a circula liber în Uniunea Europeană”. El cataloghează drept „o nedreptate” faptul că, deşi a îndeplinit de mult timp criteriile pentru a intra în spaţiul Schengen, România nu este încă parte a acestuia.

„Evident că mi se pare o nedreptate! Dar acum, dincolo de declaraţiile politice pe care le facem – şi am văzut colegi de-ai mei europarlamentari care se înfoaie, se înfioară în faţa microfonului sau când văd o cameră de luat vederi în faţa lor – dincolo de asta, eu vreau să fac mai mult decât atât. să-mi folosesc contactele pe care le am, credibilitatea pe care o am, de fost comisar european, de fost prim ministru, de fost lider al unui grup politic care face parte din majoritatea politică din Parlamentul European, să-mi folosesc toată credibilitatea asta ca să răspund la întrebările celor care încă au întrebări sau suspiciuni”, a adăugat eurodeputatul.

Cioloş adaugă că a solicitat o întâlnire cu parlamentarii olandezi, pentru a discuta „franc, clar, cu cărţile pe masă, cu argumente” pe subiectul aderării României la Schengen. El susţine că i-a spus premierului olandez Mark Rutte că, „dacă se vrea pro-european, trebuie să respecte regulile europene pe care împreună le-am decis, inclusiv cele de aderare la Schengen”.

Întrebat dacă crede în teoria conform căreia Olanda nu ar dori România în spaţiul Shehngen pentru că portul Constanţa ar face concurenţă portului Rotterdam, Cioloş răspunde că în niciuna dintre discuţiile pe care le-a purtat despre Schengen „nu a făcut nimeni nicio legătură” cu acest subiect, legat de porturi.

„Din informaţiile pe care le am în momentul de faţă, nu ştiu să existe un alt stat membru care să fi ridicat vreo suspiciune fermă şi clară”, a precizat Cioloş, referindu-se la aderarea României la spaţiul Schengen.

Sursa: News.ro Etichete: , , Dată publicare: 12-11-2022 12:24