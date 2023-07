Coduri QR în mai multe piețe din România. Ce informații despre produse furnizează acestea

A apărut o metodă prin care îi putem identifica pe adevărații producători agricoli, ba chiar putem vedea ce și cum cultivă. E vorba despre un cod QR expus pe tarabă, cu ajutorul căruia avem acces la toate datele fermierului și la imagini din gospodăria sa.

În Sibiu deja 100 de producători au cod QR pe tarabe.

Orice client curios poate afla în câteva secunde, pe telefon, cine este vânzătorul din fața lui și cum au fost cultivate fructele ori legumele oferite spre vânzare.

Robert Moghină, producător din Polovragi: „Conținutul media e făcut de mama mea, în funcție de sezon, ea își face un pic de timp liber și filmează toate procesele și plantele în funcție de sezon, începând de la căpșuni până la struguri."

Reporter: Cum e treaba cu QR-ul ăsta?

Mariana Milcu, producător Ișalnița, Dolj: „E bine cum este. Ce să mai, se uită omul, vede ce este, ce e pe masă și acasă la fel.”

Reporter: Cine e responsabil cu pozele acasă?

Mariana Milcu, producător Ișalnița, Dolj: „Copiii, că doar nu eu!”

Clienții pot afla chiar și povestea din spatele borcanelor cu miere pe care le văd pe tarabă.

Tânără: „Chiar m-a convins, am fost la o tarabă și am scanat, am văzut cât de transparent e totul."

Platforma digitală pe care sunt prezentați fermierii aparține admistrației pieței. Producătorii nu plătesc nimic, dar trebuie să actualizeze conținutul în funcție de marfă.

Teodor Ioan Birț, presedintele Asociației Administratorilor de Piețe din România: „Apar toate datele despre persoana care vinde la acestă masă, datele din carnetul de producător cât și imagini sau filmulețe de la persoana respectivă de-acasă."

La Sibiu, dar și în București, Galați sau Iași, clienții pot plăti și cu cardul la piață.

