Institutul Naţional de Hidrologie şi Gospodărire a Apelor a emis o avertizare hidrologică valabilă de joi, ora 12:00, până sâmbătă, la aceeaşi oră, relatează News.ro.

”În urma precipitaţiilor prognozate şi a propagării viiturilor, se pot produce scurgeri importante pe versanţi, torenţi şi pâraie, viituri rapide pe râurile mici, cu posibile efecte de inundaţii locale, precum şi creşteri de debite şi niveluri pe unele râuri, existând probabilitatea depăşirii cotelor de apărare”, au arătat hidrologii.

Astfel, a fost emis Cod portocaliu, de joi, de la ora 12:00, până vineri, la aceeaşi oră, pentru râuri din bazinele hidrografice Someşul Mic, Crişul Repede, Crişul Negru, Crişul Alb şi Arieş, în judeţele Alba, Arad, Bihor, Cluj şi Hunedoara.

Tot de joi de la ora 12:00, dar până sâmbătă, la aceeaşi oră, este în vigoare un Cod galben pe anumite sectoare de râuri din bazinele hidrografice Someşul Mic, Crişul Repede, Crişul Negru, Crişul Alb, Arieş, Mureş, Bega, Timiş, Nera şi Cerna, în judeţele Alba, Arad, Bihor, Caraş-Severin, Cluj, Gorj, Hunedoara, Sibiu şi Timiş.

Începând de joi seară, Codul galben vizează şi râuri din bazinele hidrografice Vişeu, Iza, Lăpuş, Tur, Someşul Mare, Mureş şi Jiu, în judeţele Bistriţa-Năsăud, Gorj, Harghita, Hunedoara, Maramureş, Mureş şi Satu Mare.

În zonele aflate sub incidenţa codurilor hidrologice, populaţia este îndemnată să evite traversarea cursurilor de apă şi deplasarea prin zone inundate, să păstreze distanţa faţă de maluri atunci când debitele cresc şi să urmărească informările autorităţilor.