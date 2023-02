Clipe de groază pentru comunitatea de români care trăiește în Turcia. Coșmarul trăit de localnici, în imagini

Pentru că au casele crăpate, stau în mașini sau afară, în frig. Mai multe grupuri de elevi și studenți români, aflați cu burse în Turcia, au solicitat ajutor consular ca să fie aduși acasă.

Deocamdată, autoritățile anunță că printre victime nu s-ar afla cetățeni români.

În orașul Gaziantep din sudul Turciei - aproape de epicentrul cutremurului - trăiesc cel puțin 50 de români. Unii au fugit din case, în frig și ploaie, și s-au adăpostit în mașini când pământul a început să tremure.

La 4:20, ora locală, o cameră dintr-un magazin a suprins momentul în care loveau undele seismice.

Timp de cel puțin un minut și jumătate, tot mobilierul din interior se zdruncină și mai multe obiecte de pe rafturi se sparg pe podea.

Mișcarea puternică și bruscă a scoarței Pământului a transformat în moloz mai multe clădiri și în altele a lăsat crăpături adânci.

Apartamentul Teodorei, o româncă stabilită de câteva luni în Gaziantep, este plin de fisuri.

Teodora, româncă stabilită în Gaziantep: „Dormeam, ne-am trezit bruc, se legăna toată casa, lustra, totul. Era foarte nasol. A durat foarte mult cutremurul. Foarte multă lume a a coborât jos, ne-am mutat în mașină și ne-am dus către câmp deschis”.

Mesaje disperate de ajutor



În drumul spre locurile unde au căutat adăpost, din mașini cei care au scapăt teferi, au filmat secvențe cu localnici care își căutau familiile printre dărâmături.

Pe grupurile de WhatsApp și rețelele sociale au început să fie distribuite mesaje tulburătoare de ajutor.

Spitalele fac față cu greu

Cu mulți răniți în urma cutremurului, în spitale se face un efort uriaș pentru salvarea lor.

Soțul Cristinei Manea Gultekin este director într-o mare unitate medicală din oraș. Amândoi au pornit în grabă spre spital, la o oră după prima undă seismică.

Cristina Manea Gultekin, româncă stabilită în Gaziantep: „Noi locuim într-o clădire cu 24 de etaje și este destul de periculos să stăm acolo. Pur și simplu un zgomot asurzitor și clădirea s-a mișcat foarte, foarte mult și zgomote, oameni ieșind afară, a fost absolut îngrojiztor. Au căzut lucruri, s-au crăpat și pereții”.

Cristina spune că în spitalul în care lucrează soțul ei - în ultimele ore - au ajuns și foarte mulți pacienți care au suferit atacuri de cord din cauza spaimei care a cuprins pe toată lumea. Cele mai grave cazuri sunt însă ale celor prinși sub dărâmături.

Cristina Manea Gultekin, româncă stabilită în Gaziantep: „Se aduc oameni care au fost salvați de sub dărâmături, foarte mulți copii. Oameni care au sărit pe geam din cauza sperieturii. O stare de haos general. O studentă de-a mea care trăiește într-un oraș apropiat...nu avem deloc știri de la ea. Se pare că este sub dărâmături și acum încearcă echipele de salvare să îi scoată familia de acolo”.

Secvențe similare s-au derulat după cutremur și în alte orașe ale Tuciei

În Malatya, dintr-un bloc parțial prăbușit, salvatorii au coborât o femeie cu ajutorul unei scări mecanice.

Nouă studenți români și profesoara lor, aflați în Kahraman Maraș, într-un program Erasmus, au cerut asistență consulară Ambasadei României din Ankara și sprijin pentru repatriere. Cutremurul i-a prins într-un hotel.

„Sunt în viață. La ora trei noapte a fost cutremur. Clădiri dărâmate. Sunt pe stradă, plouă torențial. Mi-am văzut moartea. Mulțumesc lui Dumnezeu și fiului că m-am salvat. Vor urma și alte replici. Am crezut că-i sfârșitul lumii”, este mesajul pe care l-a transmis profesoara către fiica sa, imediat după producerea seismului.

Olimpia Piroș, director al centrului școlar pentru educație incluzivă: „Am încercat să luăm legătură cu dânsa, dar până în acest moment nu am reușit. Lucrurile i-au rămas la hotel din acel moment. Nici băiatul doamnei și nici noi nu am reușit să luăm legătura cu doamna profesoară”.

Autoritățile române au anunțat că fac tot posibilul să îi aducă pe elevi și pe profesoara lor în țară. Cereri de ajutor au venit și din partea altor grupuri de elevi.

Ana Maria Mișconi, studentă: „Adormisem de două ore sau ceva de genul și m-am trezit speriată. Se mișca casa cu mine, becul se mișca. Îngrozitor. Suntem efectiv afară, pe stradă, înghețăm de frig. Suntem speriați. Vrem acasă, ne e frică să intrăm înăuntru”.

Numere de telefon la care se poate cere asistență consulară

+90.312.447.7945

+90.312.447.7940

+90.532.318.1726)

Ministerul Român de Externe a pus la dispoziție trei numere de telefon la care cei aflați într-o situație de risc pot cere asistență consulară.

Momente intense de panică

Al doilea sesim - de la prânz - a stârnit îngrijirorarea în rândul românilor din Turcia.

Andreea Dinu Multu, româncă stabilită în Diyarbakir: „Noaptea trecută a fost groaznic. A fost teribil. Credeam că se termină totul. Și acum la fel. Au fost două, unul după altul. Simțeam...nu știu...că o să cadă și blocul. Din fericire, noi stăm într-unul mai nou. Acum stăm la coadă la benzinărie”.

R: Practic acum puneți combustil să puteți să stați în mașină în cazul în care e nevoie?

Andreea Dinu Multu, româncă stabilită în Diyarbakir: „Da, pentru că nu mă pot întoarce în casă. Mi-e fircă”.

Între timp, în Gaziantep, în spitalul unde Cristina Manea Gultek se adăpostise împreună cu soțul ei, pacienții au fost evacuați în timpul celui de-al doilea cutremur.

Cristina Manea Gultekin, româncă stabilită în Gaziantep: „A fost o replică atât de mare încât am crezut că totul cade peste noi. Noi am fost în spital, la etajul trei. Toți pacienții, cei care pot să se miște, sunt afară. Noi am venit și stăm în mașină. Este absolut îngrozitor. Nu știm efectiv unde să fugim, nu știm ce să facem. Este o vreme teribilă. Lumea este afară, panicată în ploaie”.

La echipa de fotbal din Gaziantep joacă și românul Alexandru Maxim

A scăpat teafăr. Fostul internațional român Dorinel Munteanu era în cantonament cu Otețelul Galați, în Antalya, când s-au produs seismele.

Dorinel Munteanu, antrenor Oșelul Galați: „S-au mișcat toate din cameră. Au fost puțini speriați. Este clar, dar sper și sunt convins că au trecut cu bine”.

În Turcia trăiesc legal 1.000 de români, potrivit Departamentului pentru Românii de Pretutindeni. Țara este și una dintre destinațiile preferate de vacanță ale românilor.

Sursa: Pro TV Etichete: , , , Dată publicare: 06-02-2023 19:26