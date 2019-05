Doi oameni de afaceri au murit în accidentul aviatic din Buzău. Cum s-a petrecut tragedia

Tragedia aviatică din judeţul Buzău este în atenţia criminaliştilor, experţilor în securitate aeronautică şi a procurorilor. Doi oameni de afaceri au murit, după ce avionul de mici dimensiuni cu care zburau s-a prăbuşit într-o zonă de munte.

Ploaia, ceaţa şi vântul puternic n-au fost de partea lor, aşadar este posibil ca vremea să fi avut un rol hotărâtor. Potrivit unor surse, pilotul avea brevet de zbor de peste 5 ani.

Doi bărbaţi care culegeau ciuperci, dintr-o pădure din Valea Nehoiului, au mărturisit că au văzut cum un avion se roteşte fără control deasupra lor. La mai puţin de un kilometru distanţă de ei, aparatul de zbor s-a izbit extrem de puternic de copaci şi apoi de pământ.

Declarațiile martorilor

Bărbat: "Am sunat la 112. Aripile erau împrăştiate pe sus pe acolo, pe o distanţă mai mare erau numai fiare împrăştiate. A venit de sus aşa, învârtind, a zis soţia că l-a văzut de aici, peste pădure aşa, cum se ducea peste cap aşa, până a căzut."

Martor: "Am văzut doar la final acolo sus când a încercat să se redreseze şi pe urmă a plecat în picaj."

Este posibil ca vremea să fi avut un rol determinat, în această tragedie în care au murit 2 oameni.

Martorii spun că în momentul în care avionul s-a prăbuşit în zona plouă, plafonul de nori era jos şi vântul bătea cu putere.

Femeie: "Ploua, păcat că ploua . Vreme rea şi ceață, ceață, că aici îs munţii ăştia şi e ceaţă."

Zona în care s-a prăbuşit aparatul de zbor de mici dimensiuni este greu accesibilă. Anchetatorii nu au reuşit nici cu şenilată să parcurgă tot traseul şi, la un moment dat, au luat-o la pas, cu localnicii.

Reporter: "Cât a durat până aţi ajuns sus?"

Bărbat: "O oră şi. Deci eu am fost cu nişte pompieri, am vrut să urcăm cu o şenilata şi n-am putut, am lăsat-o mai sus."

Reporter: "Deci nici măcar cu şenilata nu au făcut faţă."

Bărbat: "Nu, nu, nu."

Cine sunt victimele incidentului aviatic

În avionul prăbuşit erau doi oameni de afaceri, din Constanța şi Cluj. Ei locuiau în Râşnov şi făceau mulţi bani din construcţii şi afaceri imobiliare. Potrivit unor surse, cel care era la manşă, avea brevet de zbor de peste 5 ani.

La 14:31 de minute, pilotul a decolat din Ghimbav şi voia să ajungă la Constanța. După aproape o oră de zbor, la 15:27 de minute, aparatul a dispărut de pe radar şi s-a prăbuşit într-o pădure din Valea Nehoiului, în judeţul Buzău.

Avionul - un tecnam P2008 - avea 4 locuri şi o autonomie de zbor de 5 ore.

La faţa locului au făcut cercetări mai multe echipaje de pompieri, jandarmi montani, poliţişti, voluntari de la primărie, criminalişti şi experţi în aviaţie. Ancheta a fost preluată de un procuror de la Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Ploieşti.



