VIDEO Cum a salvat un pilot 88 de pasageri, după ce a rămas fără trenul de aterizare

Aeronava trebuia să aterizeze, duminică dimineață, la Mandalay, însă pilotul a semnalat că trenul de aterizare din față nu poate fi utilizat.

Potrivit Daily Mail, pilotul a apelat la procedura de urgență pentru coborârea trenului de aterizare, însă fără succes.

El ar fi survolat de două ori turnul de control, cerându-le controlorilor de trafic să-I confirme faptul că trenul de aterizare nu funcționează.

Pilotul a urmat apoi procedura de urgență și a continuat să zboare pentru a consuma combustibilul în vederea unei aterizări de urgență în siguranță.

#MNA (Embraer 190) #Yangon-#Mandalay this morning, landing at the #Mandalay airport - Nose Lansing Gear failure on landing. Flight Capt. has done the amazing job. #Myanmar pic.twitter.com/7dDzSIs13V