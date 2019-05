Adolescenți salvați în ultimul moment dintr-un avion în flăcări. „O grămadă de metal topit”

Ei au supraviețuit, ca prin minune, după ce un fost soldat și un șofer i-au scos din rămășițele avionului în flăcări.

Pilotul Stuart Moore, nepotul său Jack Moore și nepoata Billie Manley se îndreptau spre un meci al echipei Manchester United, când aeronava în care se aflau a lovit cablurile de înaltă tensiune, după care a luat foc în timpul aterizării de urgență, scrie Daily Mail.

Aceștia au scăpat cu răni minore datorită unor trecători care i-au scos din aeronava care ardea.

„Este incredibil că eu și familia mea am scăpat din această tragedie. Vreau să le mulțumesc trecătorilor are ne-au ajutat la locul incidentului, cât și serviciilor de urgență. Suntem foarte norocoși”, a declarat tânărul de 19 ani.

Primul care a ajuns la cei doi adolescenți a fost Joel Snarr, un fost sergent în vârstă de 35 de ani. El a scos victimele din ceea ce martorii au descris ca fiind „o grămadă de metal topit.” Snarr, care a fost diagnosticat cu sindromul stresului post-traumatic, se afla cu soția sa în mașină, pe autostradă, când aeronava s-a prăbușit la 150 de metri în fața lor. El a fost ajutat de un alt trecător.

„Cineva din interior tot încerca să lovească fereastra. Am apucat-o pe tânără de centură și am scos-o afară. Apoi pilotul a ridicat brațele și l-am scos și pe el”, a declarat Snarr pentru BBC News.

Celălalt erou, Daniel Nicholson, îl luase pe fiul său de la un prieten, când a văzut avionul prăbușindu-se în fața sa.

„L-am văzut cum ia foc în fața mea. Apoi a aterizat cu fața în jos. M-am dat instant jos din mașină, nu am ezitat. Vedeam că sunt oameni în interior. Pe partea mea nu erau flăcări, așa că știam că pot ajunge la ei. Tânăra era speriată, țipa pentru că vedea flăcările”, a povestit el.

