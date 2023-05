Cine l-ar fi lovit pe polițist în cap cu o piatră, înaintea meciului de fotbal dintre Oțelul și Dinamo București

Victima sigură a fost un polițist de 42 de ani care a ajuns la spital după ce a fost lovit la cap.

Mai erau doar zece minute până la începerea partidei de pe stadionul Oțelul, când polițiștii au oprit într-o intersecție un microbuz în care se aflau suporteri ai echipei Dinamo București.

Încercau să prevină un conflict între aceștia și cei ai echipei gazdă, aflați pe trotuar. N-au reușit, însă. În imagini se vede cum, în doar câteva secunde, cele două tabere s-au încăierat.

Din dreptul mașinii a fost trasă și o petardă către gruparea adverse, iar un polițist de la Biroul Rutier, aflat în dreptul microbuzului cu suporteri dinamoviști, este lovit cu un obiect dur, cel mai probabil o piatră, și își duce mâna la cap.

Agentul face câțiva pași, pentru a se îndepărta de zona periculoasă și se așază în genunchi. Colegii lui sar să îl ajute și îl urcă într-o autoutilitară a jandarmeriei, care l-a transportat la spital.

Dr. Cristian Onisor, Spitalul Clinic de Urgență Galați: „Prezenta un traumatism craniofacial, craniocerebral, mai exact. Menține în continuare necesitatea de a fi supravegheat și de a se face investigații suplimentare."



Luptătorii din rupele speciale și jandarmii au intervenit în forță. În scurt timp, anchetatorii au aflat că tinerii care s-au încăierat cu dinamoviștii erau din galeria echipei Petrolul Ploiești, înfrățită cu cea a Oțelului Galați. 26 de bărbați au fost duși la audieri.



Agent șef principal Ciprian Stoica, IPJ Galați: „S-a stabilit faptul că un tânăr cu vârsta de 19 ani din județul Prahova este cel care ar fi aruncat cu piatra, iar față de acesta a fost luată măsura reținerii pentru o perioadă de 24 de ore."



Polițistul rănit are 42 de ani și lucrează la Biroul Rutier de aproximativ 20 de ani. El are gradul de agent șef principal.



În urma incidentelor 15 huligani au primit interdicție să mai intre pe stadioanele de fotbal, pentru un an de zile.

Sursa: Pro TV Etichete: , , , , , , Dată publicare: 12-05-2023 19:04