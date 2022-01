Polițistul care a lovit două fetițe cu mașina a mințit la 112 că era în misiune. Ce făcea de fapt

Ministrul Afacerilor Interne a făcut primele declaraţii după teribilul accident în care un poliţist a lovit mortal cu maşina o fetiţă aflată pe trecerea de pietoni şi i-a rănit grav prietena.

Lucian Bode a transmis că regretă tragedia şi că este şocat că un poliţist nu a ştiut să acorde măsuri de prim ajutor. În anchetă, este analizată și discuția dintre agent și operatorul de la dispeceratul de urgență 112.

Poliţistul care este acum cercetat pentru ucidere şi vătămare corporală din culpă, a vorbit mai bine de 3 minute la telefon cu mai mulţi dispeceri ai serviciului de urgenţă 112, SMURD şi Poliţie rutieră. A cerut ajutor imediat după ce le-a lovit pe cele două fetițe pe trecerea de pietoni. Raisa, una dintre ele, a murit.

Discuția polițistului cu operatorul 111:

„112 ce urgenţă aveţi?

Sunt agent de poliţie ....., am lovit pe cineva, mortal cred...

Pieton?

Da.

Unde vă aflaţi?

Laminorului.”

Agentul a fost pus în legătură cu operatorul SMURD.

„Pompierii SMURD, cu ce vă putem ajuta?

Agent de poliţie Popescu, am lovit mortal pe cineva pe trecerea de pietoni.

Dumneavoastră?

Da, da da.

Respira, e conştienta?

Nu , nu , e... nu.

Laminorului 51?

Da.”

Pe fir a intrat şi dispecerul poliţiei rutiere care a încearcat să lămurească dacă agentul se afla în vreo misiune.

„Erai în timpul serviciului?

Da, da.

Cu echipaj de poliţie?

Da da.

Am înţeles, ce vreau să te întreb, erai în misiune?

Da da.

Am înţeles.

Poţi să-mi dai numărul de înmatriculare al echipajului?

MAI ..........

Da da.

De la ce secţie?

Bine, să nu muţi echipajul

Da da."

Înregistrarea telefonică conţine şi momentul în care agentul se răsteşte cel mai probabil la un martor al accidentului care îi cere să o ajute pe fetiţă. Dar și faptul că nu își dăduse seama că lovise de fapt două persoane.

„Nu am voie să o mut de aici!

Fetiţa.

Nu am voie să o mut de aici!

Am trimis echipajele, s-au trimis ambulanţe, dacă aveţi mai multe detalii să ne daţi de acolo, ce s-a întâmplat?

Am lovit-o pe trecerea de pietoni, dar mi-a sărit în faţă.

Un copil sau doi sunt?

Un copil, un copil.

Deci e un singur copil?

Are, are, da, da acum sunt cu ambulanţa în telefon.

Sunt deja echipajele..Vă rooog.

Sunt deja în drum către dumneavoastră.”

Abia după aproximativ două minute, poliţistul apucă să întrebe cum să ajute victima până ajunge ambulanţa

„Ce să-i fac? Ce să-i fac?

Care e strarea copilului? Respiră?

E plină de sânge! E plină de sânge, a pierdut foarte mult sânge! Dar se mişcă! Ce să-i fac, spuneţi-mi ce să-i fac!

Să o puneţi acolo jos să nu stea pe spate, eventual pe.

Pe stânga? Pe partea stângă?

Să se mişte cât mai puţin da?

Să se mişte cât mai puţin, dar să trimiteţi pe cineva vă rog!

Am trimis două echipaje da.

Vă rog, vă rog!"

După tragedie, ministrul de Interne a ajuns la concluzia că poliţiştii angajaţi din surse externe, adică cei care nu au absolvit o școală de poliţie, nu sunt bine pregătiți.

Lucian Bode: "Dincolo de pregătirea din şcoală, dincolo de pregătirea de câteva luni după procesul de recrutare din sursă externă e extrem de important procesul de pregătire continuă a poliţiştilor MAI."

Şeful Internelor a mai declarat că misiunea poliţistului era să verifice pentru evidenţa populaţiei nişte persoane la domiciliu şi că nu era nevoie în acest caz de folosirea semnalelor acustice şi luminoase. Agentul nu mai poate face muncă de teren şi este cercetat sub control judiciar pentru ucidere din culpă.