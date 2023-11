Cine este tânărul care a păcălit influencerii cu „brânza Regelui Carol al III-lea”. Ana Morodan și Faiăr au căzut în plasă

Andrei, autorul păcălelii, spune că a vrut să arate ce ușor dau crezare aceștia unei țepe și cum promovează produse îndoielnice. Unul dintre cei care a vorbit cu patos despre brânza produsă într-o mănăstire imaginară pentru o curte regală care nu există l-a numit pe regizorul farsei infractor.

Andrei Petroff: „Primul pas e să inventezi un brand care sună interesant și un produs care să țină de foame. O să spun că sunt Curtea Regală a României- a nu se confunda, onorată instanță cu Casa Regală a României sau cu Familia Regală a României - și o să trimit 8 pachete de PR cu un produs intitulat ”brânza regelui Carol al III-lea”. Pot pur și simplu să arunc cutia în care a venit și să confecționez propriul ambalaj”.

Andrei este student în ultimul an la Facultatea de Film a Universității din California. A pus în scenă o farsă și a contactat cei mai activi 16 influenceri români. Jumătate i-au răspuns.

Andrei Petroff: „Am luat mantia de la magazinul de copii. Foarte mulți influenceri promovează produse sau branduri fără să verifice proveniența produselor sau legitimitatea brandului. Am vrut să testez și eu cât de ușor e să faci oamenii să promoveze ceva care e evident fals. Și am vrut să și stârnesc buna dispoziție... tu ai proceda la fel”.

Andrei a creat o poveste regală - dar falsă - în spatele unei rotițe de brânză de 7 lei bucata, de producție poloneză. A pus brânza cumpărată într-o cutie, împreună cu o sticluță de vin.

Și ca totul să fie credibil a creat un sigiliu al curții regale fictive.

Andrei Petroff: „Cu o stemă pe care am generat-o în 3 minute pe un site de blazonuri medievale și sub demnitatea lui Marcel Sebastian, șef de cabinet al departamentului de comunicare, am trimis 16 mailuri celor mai mari influenceri și agenții de talent din România, cu speranța că măcar 8 or să muște momeala”.

Ceea ce s-a și întâmplat. Așa că îmbrăcat la patru ace, Andrei livrează colete regale.

În scurt timp, apar postările pe internet...

Oana Roman: „Este un plic cu sigiliu... vaaai, curtea regală a României... wow! Lotul acesta de brânză este eponim regelui Charles”.

Claudisky: „Odorașilor, n-o să vă vină să credeți, dar ăsta e un colet de la Curtea Regală a României!”

Ana Morodan: „You gotta appreciate ce ai”.

Faiăr: „Maturată după tehnicile călugărilor de la mănăstirea Cloașterf...”

Andrei a postat pe canalul său de Youtube întreaga poveste și a primit imediat reacții. Oana Roman l-a numit infractor pe autorul păcălelii și l-a amenințat cu poliția.

Oana Roman: „Nu am promovat niciun brand... o aberație sinistră! Când ești prost, ești prost, prost, când ești prost, ești prost”.

Poate că farsa de la noi n-a fost mare brânză, însă Comisia Europeană a luat act recent de faptul că reclama mascată e o problemă în toate țările. Oficialii au anunțat că îi va monitoriza pe creatorii de conținut care nu marchează corespunzător campaniile plătite. Marketingul prin postările influencerilor e estimat să atingă la nivel global, la finalul anului, 23 de miliarde de euro.

Sursa: Pro TV Etichete: , , Dată publicare: 07-11-2023 19:11