Cine este femeia din Buzău care a găsit 28.000 de lei și i-a cheltuit aproape pe toți. Riscă acum închisoarea

În loc să meargă la Poliție ca să predea banii, așa cum prevede legea, a crezut că a dat norocul peste ea și în două zile i-a cheltuit aproape pe toți. Doar două mii de lei au mai găsit polițiștii la ea. Femeia a fost reținută.

Banii au fost pierduţi de colaboratoare unei societăți de asigurare. Femeia luase banii puşi în puga să îi predea unei colege dar, neatentă, i-a scăpat din mașină când a coborât.

În mod ciudat, pierderea banilor a fost anunțată la Poliție abia după două zile. Păgubită și-a trimis mai întâi soțul să caute punga cu bancnote.

Martor: „A venit un domn la mine și m-a întrebat dacă am văzut ceva pe jos, că a pierdut nu știu ce și i-am spus că nu. M-a întrebat dacă am camere și i-am spus că nu am, să se ducă la doamna vis-a-vis că doamnă are camere și poate se vede.”

Între timp, banii au ajuns la o femeie - pe carea fost escortată de doi polițiști. Anchetatorii spun că este o persoană fără adăpost, în vârstă de 42 de ani. Până să fie găsită de Poliție, femeia a cheltuit 26.000 din suma găsită, de 28.000 de lei. În anchetă, a precizat că în cele două zile și-a luat mai multe bunuri - fără să precizeze ce anume. Polițiștii au reținut-o.

Ane Marie Vrapciu, purtătorul de cuvânt al Poliției Buzău: „Persoanele care își însuşesc bunuri găsite sau ajunse din eroare în posesia lor sunt cercetate conform art. 243 din codul penal în situația în care nu predau acele bunuri în termen de 10 zile autorităților pentru săvârșirea infracțiunii de însușirea bunului găsit sau ajuns în eroare la făptuitor.”

Pedeapsa pentru această infracțiune este amendă sau închisoare de la o lună la 3 luni.

Cristi Ion, avocat: „Împăcarea înlătură răspunderea penală.”

În situația de acum, ancheta însă continuă. Femeia care a găsit punga cu bani nu are de unde să restituie suma cheltuită - pentru că nu are un venit și niciun un domiciliu.

Bunurile și banii găsiți pe stradă trebuie predați imediat autorităților.

În situația în care un bun este găsit într-un spital ori un restaurant el trebuie predat persoanei care este responsabilă de locul respectiv. Acesta are obligația să îl păstreze 6 luni, perioadă în care proprietarul are timp să îl recupereze.

