Cine este activistul Daniel Bodnar, rănit grav într-un accident rutier

Activistul Daniel Bodnar a fost operat miercuri, după ce a fost rănit grav într-un accident de circulație. Tânărul a suferit o fractură de coloană lombară, care i-a paralizat membrele inferioare.

„Lui Daniel i-au fost refăcuți corpii vertebrali. Au fost găsite leziuni importante la nivelul măduvei spinării. De acum Dumnezeu își va face partea Lui, cu siguranță! S-a trezit din anestezie. Mâine dimineață urmează să i se facă un examen neurologi”, a scris sora activistului, Dr. Daniela Pintican.

Familia vrea să îl transfere la un spital din Viena, acolo unde locuiesc două dintre surorile sale.

Cum s-a produs accidentul



Accidentul s-a produs în noaptea de luni spre marți, în jurul orei 2.20, pe raza comunei Sucevița.

Citește și Controale ample în Suceava după ce activistul Daniel Bodnar a fost atacat

Din cercetările preliminare ale polițiștilor rezultă că Dan Ghinghiloschi, în vârstă de 24 de ani, din Solca, aflat la volanul BMW-ului cu volan pe dreapta, cu direcția de deplasare dinspre centrul comunei Sucevița spre comuna Marginea, pe un sector de drum în linie dreaptă, a pierdut controlul spre stânga asupra direcției de mers, scrie presa locală.

Autoturismul a lovit un podeț, apoi poarta de acces a unei gospodării și stâlpul din dreapta al porții respective, după care a pătruns în șanț, unde a lovit un indicator rutier. Mașina a rulat metri bună în derivă.

Cel care a sunat la 112 și a cerut ajutor a fost tânărul de la volan. Și el, și Daniel Bodnar au fost găsiți conștienți la fața locului. De altfel, ambii au comunicat cu polițiștii și cu personalul de pe ambulanță.

În urma accidentului, Bodnar a ajuns la spital cu fractură de coloană lombară, , paraplegie și fractură complexă la o gleznă”.

Tânărul care a se afla la volan a scăpat cu leziuni ușoare.

Cine este Daniel Bodnar

Daniel Bodnar este un cunoscut activist de mediu din Suceava. Omul obișnuiește să urmărească camioane încărcate cu lemne, despre care bănuieşte că ar face transporturi ilegale și să transmită totul și pe rețelele de socializare.

În ultima vreme, numeroase transporturi ilegale de lemne au fost oprite de autorități în urma sesizărilor făcute de Bodnar.

Din acest motiv, activistul a ajuns să fie atacat cu pietre și mașina să îi fie lovită.

În luna decembrie, ministrul de Interne a trimis de urgenţă o echipă de control în Bucovina, iar prefectul de Suceava a cerut o şedinţă operativă cu Garda Forestieră după Bodnar a fost rănit, după ce a fost atacat cu pietre.

Atacul a pornit în momentul în care TIR-ul cu lemne pe care îl urmărea a intrat în curtea unei societăţi comerciale.

Cu doar două zile în urmă, mașina tânărului fusese lovită în trafic.

"Am fost reperaţi de o maşină care aparţinea acelei firme şi care era escorta camionului. Deşi aveam viteză foarte mică, ne-a depăşit şi a intrat direct în noi cu partea dreaptă. Clar a intrat intenţionat. Se vedeau şi urmele pe asfalt când a venit poliţia. Situaţia este scăpată de sub control în Bucovina. Am fost nevoit să îmi duc soţia şi copilul din ţară, pentru a fi în siguranţă. Aici nu aveam la cine să apelez", spunea Daniel Bodnar la acea vreme.