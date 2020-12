Activistul de mediu Daniel Bodnar, atacat cu pietre de mai mulți bărbați care transportau lemne tăiate ilegal

Ministrul de interne a trimis de urgenţă o echipă de control în Bucovina, iar prefectul de Suceava a cerut o şedinţă operativă cu garda Forestieră după ce un cunoscut activist de mediu din zonă a fost atacat cu pietre.

Nu este însă prima oară când Daniel Bodnar cade victimă celor care se ocupă cu transporturile ilegale de lemne.

Activistul de mediu încearcă de multă vreme să oprească tăierile ilegale de lemne şi şi-a propus să urmărească toate transporturile mari din zona lui. Aseară însă a fost atacat cu pietre de indivizii pe care îi urmărea în timp ce difuză totul în direct pe Facebook.

Atacul a pornit în momentul în care tirul care transporta lemne a intrat în curtea unei societăţi comerciale.

Înainte de a fi rănit, activistul sunase la poliţie.

Mihai Gașpărel, inspector șef Garda Forestieră Suceava: "În ceea ce priveşte firma în care s-a petrecut incidentul a fost sancţionată cu confiscarea unei cantităţi de 200 metri cubi, au fost sancţionate 6 fapte contravenţionale cu o valoare de 28 de mii de lei, asta e valoarea iar valoarea materialului lemnos este de 36 de mii de lei”.

Şi în urmă cu două zile maşina tânărului a fost lovită în trafic.

Daniel Bodnar, activist de mediu: "Am fost reperaţi de o maşină care aparţinea acelei firme şi care era escorta camionului. Deşi aveam viteză foarte mică, ne-a depăşit şi a intrat direct în noi cu partea dreaptă. Clar a intrat intenţionat. Se vedeau şi urmele pe asfalt când a venit poliţia. Situaţia este scăpată de sub control în Bucovina. Am fost nevoit să îmi duc soţia şi copilul din ţară, pentru a fi în siguranţă. Aici nu aveam la cine să apelez."

Cazul a intrat în atenţia Ministrului Afacerilor Interne care "condamnă ferm astfel de fapte" şi care a trimis în Bucovina o echipă de control. Dacă în urma verificărilor vor fi găsiţi angajaţi din Poliţie care dau dovadă de neprofesionalism, aceştia vor fi sancţionaţi - a anunţat ministrul.