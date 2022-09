Cinci persoane au murit după ce barca în care se aflau ar fi fost lovită de o balenă. FOTO

Primarul din Kaikoura, Chris Mackle, citat de presa din Noua Zeelandă, a afirmat că ambarcaţiunea a fost lovită de o balenă, însă poliţia nu a confirmat acest lucru, notează News.ro.

La bordul ambarcaţiunii se aflau 11 persoane, toate de peste 50 de ani, şase dintre ele fiind salvate.

Grupul de la bordul ambarcaţiunii participa la o excursie de observare a păsărilor.

'It's a terrible thing': First helicopter pilot on the scene of Kaikōura boat tragedy speaks https://t.co/d9gDtQBUO2 pic.twitter.com/W8K7hDMC8I