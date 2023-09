Cinci oameni au murit după ce s-au prăbușit cu liftul. Momentul tragediei a fost filmat. VIDEO

Poliția a început o anchetă și încearcă să afle din ce cauză au cedat cablurile liftului, care a căzut apoi într-o râpă. Cinci muncitori care se aflau înăuntru au decedat, relatează The Bali Sun.

Autoritățile au cerut să fie verificate toate elementele de siguranță de la resortul din Ubud și dau asigurări turiștilor că un astfel de incident nu se va mai repeta.

De asemenea, șeful Poliției din Ubud a declarat că toți operatorii din zonă vor fi controlați dacă au toate documentele la zi și dacă respectă normele de sigranță.

Five Bali staff killed in elevator crash at Ayuterra Resort in Ubud pic.twitter.com/01COYxq5yq