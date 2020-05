Cerul Capitalei, acoperit de nori roz. Explicația specialiștilor pentru bizarul fenomen

Un val de nori roz și-a făcut apariția pe cerul Capitalei chiar la apus și a ”inundat” cu această ocazie și rețelele de socializare.

Oamenii au surprins din stradă sau de la balcon cel mai frumos apus din această primăvară, un fenomen pe care meteorologii îl pun pe seama particulelor de apă din atmosferă care reflectă lumina soarelui.

Norii ciudați au fost observați de sute de oameni, care i-au fotografiat. Iată, de pilda, cum arată cerul din cartierul Colentina.

O jumătate de oră mai târziu, după ce a plouat cu soare în Capitală, cerul s-a colorat într-un roz neobișnuit. La fel de roz au devenit atunci și rețelele de socializare, unde bucureștenii au postat o sumedenie de instantanee.

Fotografiați de la o fereastră, din cartierul Pantelimon, norii păreau în bătaia apusului ca o imensă pată de culoare. În tot orașul, oamenii au fost surprinși și au făcut poze.

Bucureșteancă: ”Când am ieșit pe balcon am fost surprinsă să văd cerul atât de spectaculos colorat așa că m am întors repede, mi-am luat telefonul. Am filmat. Norii erau în partea de est, s-a reflectat lumina apusului în ei. Am postat pe pagina mea poza cu norii roz și în secțiunea de comentarii a fost o adevărată expoziție foto pentru că lumea a răspuns prin poze în comentarii cu apusul văzut de la ei de pe balcon”.

Fenomen absolut normal

Meteorologii spun că astfel de fenomene sunt absolut normale.

Meteorolog: ”Vorbim, practic, de lumină și lumina știm că are lungimi de undă diferite pe care le percep, iar acest cer roz îl putem observa atât la apus cât și la răsărit în anumite condiții, iar fenomenul este accentuat de prezența în atmosferă a unor molecule de apă sau a norilor”.

Un lucru e cert, indiferent din ce loc al lumii privim cerul. Important este să ne dăm seama că lucrurile simple sunt cele care contează cu adevărat și ne aduc bucurie în viață.