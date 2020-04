Cele mai vândute cărți în timpul pandemiei. ”Înainte, se vindeau unul sau două exemplare pe lună”

Piața de carte din România traversează o perioadă extrem de dificilă. Cu toate că stăm mai mult în casă, doar 10% dintre cei care cumpărau din librării au migrat spre online.

Asta a făcut ca vânzările de carte să crească pe internet, dar nu atât de mult încât să acopere pierderile suferite de edituri și să ajute librăriile fizice. Ca să treacă peste această criză, unele companii au fost nevoite să se adapteze rapid și livrează, de pildă, cărțile cu bicicleta.

Libris.ro a anunțat că a vândut cu 30% mai multe cărți după instalarea stării de urgență, față de aceeași perioadă a anului trecut.

Laura Țeposu, Libris: "Am remarcat o creștere semnificativă pe segmentul 18-24 de ani, cu 85%. Probabil, tinerii fiind mai adaptabili s-au orientat rapid către segmentul online. Avem o cerere mai mare pentru e-book datorită accesului rapid, creștere mare pentru cărțile pentru copii, cele de activități, de peste 70%."



Cele mai vândute cărți

Printre cele mai cumpărate cărți sunt două romane clasice: "Ciuma", de Albert Camus, s-a vândut în peste 700 de exemplare în numai o lună.

Un succes similar l-a avut și romanul "Dragostea în vremea holerei", de Gabriel Garcia Marquez. Înaintea pandemiei din aceste titluri se cumpărau doar unul sau doua exemplare în fiecare lună.

Laura Țeposu, Libris: "Semn că oameniii sunt interesați să vadă ce se întâmplă în perioade de genul acesta și cum au reacționat înaintașii lor."

Vânzări mai mari a înregistrat și elefant.ro. Mai ales, joi, de ziua internațională a cărții:

Dinu Adrian, director operațiuni elefant.ro: "Am avut vânzări record. Am vândut în 24 de ore peste 120 de mii de cărți. 60% dintre cumpărături s-au făcut de pe telefon, peste 50% au plătit cu cardul."

Printre cele mai cerute titului se numără "Arta subtilă a nepăsării”, ”Zuleiha deschide ochii” sau ”Tatuatorul de la Auschwitz".

Cărți livrate pe bicicletă

În vremuri de criză, și librăriile fizice au fost nevoite să se adapteze rapid, mai ales cele care nu făceau livrări la domiciliu, cum este și "Librarul cu papion" din Timișoara.

Roxana Gruneberg, directorul general al librăriei "Librarul cu papion": "Lucrăm cu o firmă care livrează cărțile cu bicicleta. Este și o modalitate prin care protejăm mediul, este rapid să te deplasezi dintr-o parte în alta a orașului. În unele situații, în care e nevoie urgentă de livrare, ne ocupam și noi, personal."

Cu toate astea, sunt foarte multe edituri și librării care vor avea de suferit.

Anca Nicolau, directorul editurii Nemira: "Estimam că vânzările s-au dublat în online, însă din păcate creșterea este prea mică ca să compenseze pierderile din vânzările din librăriile fizice. Am recuperat jumătate din vânzările pe care le aveam într-o lună. Sunt edituri mici pentru care această scădere înseamnă o sentință de moarte."

Renata Staicu, marketing manager cartepedia.ro: "Apreciem totuși că doar 10% din clienții offline au migrat către online, ceea ce înseamnă că există creșteri în online, dar piața de carte în general este mai mica cu 70%."

Afacerile cu cărți au suferit zece ani după criza din 2008

Vorbim despre o piață care se confruntă cu o perioadă foarte dură. De pildă, după criza financiară din 2008, afacerile cu cărți și-au revenit abia în 10 ani la nivelul la care se afla înainte. Iar acum, după estimările editurilor, vor avea nevoie 4-5 ani și asta în condițiile în care se vor redeschide librăriile, iar autoritățile vor lua măsuri pentru sprijinirea lor."

Așadar orice îndemn la citit și cumpărat cărți ajută. Olimpia Melinte le citește povești copiilor, live, pe pagina de faceebok a Pro TV.

Olimpia Melinte, actriță în serialul Vlad: "Am încercat să aleg povesti care să ne ducă prin lume. De exemplu, duminica asta voi citi ”Hai-hui prin lume” și o să mergem împreună prin China, America. Atunci când a început carantina, am început cu ”Arta simplității”. Acum, am luat ”Arta esenței”. Sunt cărți despre cum să îiți faci viața mai simplă și să te bucuri de lucrurile care contează. Pe mine mă salvează cititul prin simplul fapt că pot să mă pierd cu personajele câteva ore într-o zi. Mi se pare perfect să mai uiți de țoață tragedia care se întâmplă în lume."

Gabriel Liiceanu, scriitor: "A deveni cititior înseamnă să crești fără să se vadă. Ori treaba asta nu are limită. Mintea noastră crește cu condiția să îi dai hrană care să o facă să crească. Eu cresc acum! Cu fiecare carte cresc!"