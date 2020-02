„Cartea care a prezis epidemia de coronavirus”. Ce este adevărat și ce nu

Este vorba despre cartea „The Eyes of Darkness” (Ochii întunericului, n.r.), publicat în anul 1981 de scriitorul american Dean Koontz.

„Autorul Dean Koontz a prezis, în mod straniu, epidemia de coronavirus în thrillerul său din 1981, "Ochii întunericului".



Romanul de ficțiune spune povestea unui laborator militar din China care produce un nou virus pentru a fi folosit ca armă biologică în timpul războiului. Laboratorul este localizat în mod ironic în Wuhan, China, iar virusul fictiv se numește Wuhan-400”, scria Fox News pe 13 februarie, iar informația s-a răspândit rapid și pe rețelele de socializare.

A 1981 novel "The Eyes of Darkness" by American writer Dean Koontz is said to have predicted a Coronavirus look-alike; Wuhan 400.

