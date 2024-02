Cel puțin o persoană a murit în incendiile de vegetaţie care devastează Texas. Peste 300.000 de hectare au fost arse

Incendiul de la Smokehouse Creek, într-o regiune cunoscută pentru păşunile sale, a fost limitat doar în proporţie de 3%.

Flăcările uriaşe, care s-au propagat în urma vânturilor violente şi a temperaturilor anormal de calde pentru această perioadă a anului, au pârjolit deja 344.000 de hectare.

În micuţa localitate Stinnett, o femeie de 83 de ani a pierit în incendiu, a precizat miercuri seară pentru presa locală un responsabil al comitatului Hutchinson, adăugând că au fost distruse cel puţin 20 de construcţii.

La circa 100 de kilometri est, în oraşul Canadian, care are circa 2.300 de locuitori, „au ars mai multe case'', a declarat edilul Terrill Bartlett pentru canalul CNN, dar „din fericire, nimeni nu a fost grav rănit''.

Potrivit lui Chad Myers, meteorolog CNN, incendiul se deplasează cu o viteză de două terenuri de fotbal pe secundă.

În total, cele cinci incendii în desfăşurare pe teritoriul statului, printre care şi cel de la Smokehouse Creek, au distrus peste 404.000 hectare de teren. Miercuri seară, alte 18 incendii au fost limitate.

Serviciul meteorologic naţional din Amarillo, cel mai mare oraş din regiune, a declarat miercuri că sunt aşteptate temperaturi mai scăzute, „însoţite de vânturi slabe'', ceea ce ar trebui să vină în sprijinul pompierilor care luptă împotriva acestor incendii, speră autorităţile.

În oraşul Borger, autorităţile au publicat imagini din zone care fumegau încă, devastate de flăcări. Oficialii au anunţat că au deschis un refugiu pentru persoanele evacuate.

Multiple counties in Texas are being called to evacuate as fires continue to ravage the Texas Panhandle. Governor Abbott has issued a disaster declaration. pic.twitter.com/PaR1PnVFLQ