Stare de dezastru în SUA. Zeci de localități sunt devastate. VIDEO

Guvernatorul statului american, Greg Abbott, a declarat că această măsură va permite desfășurarea rapidă a forțelor de intervenție în zonele cel mai puternic afectate, potrivit ABC News.

Over a million acres are on fire in #Texas ???????? after #wildfires. Operations at the Pantex nuclear weapons plant have been paused. All non essential personnel were evacuated pic.twitter.com/t2PD0IaICg

„Mai multe incendii de vegetație de proporții s-au aprins în condiții de căldură, secetă și vânt în Texas Panhandle. Astăzi, vânturile puternice vor avea probabil un impact asupra acestor incendii, și există potențialul aprinderii unor noi focuri", au transmis autoritățile.

În comitatul Hutchinson, a ars o zonă cu o suprafață de peste 1.000 de kilometri pătrați, iar pompierii nu reușesc să domolească intensitatea focurilor. Iar în comitatul Moore, peste 150 de kilometri pătrați de vegetație au ars.

Multiple counties in Texas are being called to evacuate as fires continue to ravage the Texas Panhandle. Governor Abbott has issued a disaster declaration. pic.twitter.com/PaR1PnVFLQ — David Wolfe (@DavidWolfe) February 28, 2024

Peste 40 de case au fost avariate începând de luni în Fritch, un oraș situat în comitatele Hutchinson și Moore, a anunțat municipalitatea. Părți din oraș au fost evacuate.

Texas wildfires outside Amarillo force Pantex nuclear weapons facility to pause operations. "The fire near Pantex is not contained."

pic.twitter.com/f5hZpzKXTM — Citizen Free Press (@CitizenFreePres) February 28, 2024

Evacuări au loc în mai multe orașe și comunități din Texas, a anunțat marți seară Serviciul Național de Meteorologie.

Guvernatorul Abbott a avertizat că incendiile s-ar putea extinde în următoarele zile, pe măsură ce temperaturile ridicate și condițiile de vânt continuă.

I have a prayer request for y’all. The Texas Panhandle is on fire with zero containment. I don’t live in the panhandle but Texas is the home I live in currently and been in. Please pray for all in the path of this. Pray for Texas ????♥️ pic.twitter.com/U9R5Syb2kE — Rachel Wilson (@RachelWilson94) February 28, 2024

„Texanii sunt îndemnați să limiteze activitățile care ar putea crea scântei și să ia măsuri de precauție pentru a-i ține pe cei dragi în siguranță", a spus el.

Sursa: ABC News Etichete: , , Dată publicare: 28-02-2024 07:51