Cel mai ciudat tâlhar. Ce i-a aruncat unei bătrâne din Cluj pe cap în timp ce o jefuia. ”Ceva horror pentru ea”

Suspectul a fost prins abia după o lună. Banii nu au fost recuperați. Bărbatul care a atacat-o fără milă pe bătrâna neajutorată este din satul vecin și știa bine gospodăria femeii.

Asta pentru că mai lucra cu ziua prin curtea ei, lucru care i-a permis să afle că are bani puși la saltea.

Bătrână: ”Mi-o dat vreo două aici peste cap, așa, când mi-a pus aia în cap. Apăi, dacă el așa s-a purtat nu m-am gândit la așa ceva la el”.

Individul a încercat să profite de vârsta femeii. A intrat în casă fără știrea ei și s-a dus direct în locul unde știa ca își ține banii. Numai că bătrâna a simțit că ceva nu este în regulă și a început să verifice casa. Ca să nu fie văzut, hoțul s-a ascuns sub o masă din locuință.

Când bătrâna l-a zărit, acesta ar fi lovit-o de mai multe ori și i-a aruncat pe cap o față de masă după care s-a făcut nevăzut. Vecinii au fost alertați de femeie.

”Ar fi intrat peste ea în casă. Ar fi agresat-o din câte știu eu, din câte am auzit. Și ar fi luat o sumă destul de mare, undeva la 10.000 de lei. Mi se pare cel mai josnic lucru posibil, e o femeie în vârstă. El, un om în putere cu serviciu, familie și copii. Nu înțeleg”.

”E îngrozită de ce s-a întâmplat”

”A intrat cineva în curte la femeie, altceva nu știu, e singură, e bătrână. E ceva horor pentru ea, sigur. E îngrozită de ce s-a întâmplat”.

”Urât, urât de tot. Ca la noi în România, nicăieri. Am pățit și eu o chestie așa, când am venit acasă era casa spartă, s-a mai întâmplat de astea. Vai, mă, oamenii ăștia sunt de toată minunea, încă de astea nu am mai auzit”.

Politiștii l-au găsit pe suspect. I-au percheziționat locuința, iar probele adunate au fost suficiente pentru ca acesta să fie reținut. Judecătorii au decis ca individul să-și petreacă următoarele 30 de zile după gratii.

