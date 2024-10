Cei trei bărbați care au urmărit un șofer în trafic și l-au bătut în mijlocul străzii, la Buftea, au fost reținuți

"În urma probatoriului administrat în cauza privind conflictul spontan izbucnit la data de 27 octombrie, în jurul orei 14,21, în zona unui supermarket din localitatea Buftea, poliţiştii oraşului Buftea au dispus măsura reţinerii, pentru 24 de ore, faţă de trei bărbaţi, cu vârste 20, 24 şi 51 de ani, sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de tulburarea liniştii şi ordinii publice şi lovirea sau alte violenţe. În cursul zilei de astăzi, cei trei bărbaţi vor fi prezentaţi procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Buftea, cu propuneri privind luarea de măsuri preventive", a anunţat IPJ Ilfov.

Cercetările sunt continuate de către poliţiştii din Buftea, sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de tulburarea liniştii şi ordinii publice şi lovire sau alte violenţe şi conducerea pe drumurile publice a unui vehicul sub influenţa băuturilor alcoolice, urmărirea penală fiind efectuată sub supravegherea procurorului de caz din cadrul Pachetului de pe lângă Judecătoria Buftea.

Duminică, IPJ Ilfov a fost sesizat cu privire la faptul că, în zona unui supermarket din Buftea, mai multe persoane se agresează fizic, reciproc, iar traficul rutier a fost blocat.

Poliţiştii au reuşit să identifice patru bărbaţi implicaţi în incudent, unul primind îngrijiri medicale de la un echipaj medical sosit la faţa locului.

Doi dintre bărbaţi au fost prinşi la volan şi au fost testaţi cu aparatul alcool test, iar la unul dintre ei a rezultat o valoare de 0,45 mg/l alcool pur în aerul expirat.

