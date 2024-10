Un om a murit, iar alți 12 sunt răniți, după o bătaie între suporteri în Brazilia. Un vehicul a fost incendiat

Incidentul a avut loc la primele ore ale zilei de duminică pe o autostradă din apropierea municipiului Mairipora, în interiorul statului Sao Paulo, conform Secretariatului Regional de Securitate, care nu a raportat eventuale arestări.

În urma anchetei preliminare s-a stabilit că fanii lui Cruzeiro Belo Horizonte au fost victimele unei "ambuscade din partea fanilor ultras ai lui Palmeiras", conform informaţiilor transmise agenţiei EFE.

Unul dintre vehiculele în care se deplasau a fost incendiat, iar altuia i s-au spart geamurile, precizează presa locală.

Nessa madrugada uma das organizadas do Palmeiras preparou uma emboscada na Fernão Dias pra pegar a torcida do Cruzeiro, que voltava do jogo contra o Furacão em Curitiba. Acontece que a penúltima rodada do Brasileirão sera Cruzeiro x Palmeiras em BH….BH vai virar praça de guerra! pic.twitter.com/yHxojx6CGA