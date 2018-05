Dezvoltatorii imobiliari, lăsați de autorități să distrugă o zonă istorică din România

Una dintre cele mai frumoase aşezări din ţara noastră, declarată monument istoric, risca să fie definitiv compromisă de dezvoltatorii imobiliari care fac ce vor sub ochii autorităţilor.

Fost sat medieval, cu locuinţe pitoreşti, grădini şi păşuni, cartierul Scheii Brasovului este ţinta celor care au început să construiască acolo ansambluri rezidenţiale. Scormonesc dealurile, taie pădurile, distrug pajiştile, iar locuitorii privesc neputincioşi cum torenţii le inunda casele, străzile se surpă şi traficul este sufocat.

Mai multe blocuri se ridică în cea mai frumoasă zona a Brasovului: cartierul Şchei, vestit pentru panorama, linişte şi aer curat. Investitorii imobiliari au simţit potenţialul zonei şi au cumpărat dealurile, iar acum au început să construiască: sapa drumuri, trag conducte şi toarnă ciment.

Simona Cioc, localnică: "Sus era o alee de promenadă. Au săpat în deal, au mutat tot dealul din loc. Aleea s-a îngustat, sunt copaci căzuţi, nu se mai poate circula pe acolo."

Pe deal păşteau cândva animalele localnicilor. Acum, un investitor vrea să ridice aici o mie de apartamente şi şi-a croit drum, cu excavatorul, fără vreo autorizaţie, spun localnicii. Înaintea lui, alţii asfaltaseră dealul, iar urmările s-au văzut la prima ploaie.



Valentin Roman, localnic: "Când vedem ce se întâmplă ne rugăm să nu fie o ploaie cu 60-70 litri pe mp, dacă ar fi, nu ştiu ce s-ar întâmpla. Vine la vale tot ce au râmat acolo, tot ce au scormonit."

Camioane, buldozere şi excavatoare se înghesuie pe străzile înguste ale Scheiului care au început să cedeze.

Larisa Câmpeanu: "Zidul de susţinere al acestei străzi pe care se circulă tot mai mult s-a surpat peste casa noastră. Stăm permanent cu teamă că se vor produce noi alunecări de teren şi ne vor strivi efectiv în case."

Şi cei din administia locală se plâng de invazia dezvoltatorilor imobiliari. Dar, ca să stopeze dezastrul trebuie să schimbe planurile de urbanism. Procesul - spun cei din primărie - este însă complicat şi de durată.

George Scripcaru, primar Braşov: "Suntem aşa, per total, victime. Şi noi ca autorităţi, şi dumneavoastră ca cetăţeni. Sunt foarte mulţi care spun că noi favorizam şi că suntem implicaţi în toată povestea asta. Nu, din contră! Noi am făcut ceea ce a fost posibil, am luat măsurile care s-au impus."

Revoltaţi, locuitorii Scheiului s-au unit într-o asociaţie şi vor să forţeze mâna autorităţilor. În demersul lor vor fi susţinuţi şi de USR, cu asistenta juridică.

Marina Iliescu, arhitect: "Se pot introduce reglementări care să nu permită decât construcţii joase, individuale, cu un procent de ocupare a terenului mult mai mic."

Gruia Hilohi, arhitect: "Noi distrugem aspectul cu bună ştiinţă construind haotic pe principiul că e parcela mea, fac ce vreau! Ori, urbanismul tocmai asta înseamnă: da, faci ce vrei atâta timp cât eşti în armonie cu interesul public."

Metrul pătrat construit, în noile ansambluri rezidenţiale din Şchei, costa între 1100 şi 1300 de euro. Investitorii prefera să ridice blocuri, pentru că sunt mai ieftine şi mai uşor de vândut.

CLICK AICI pentru a instala GRATUIT aplicația Știrile ProTV pentru telefoane Android și iPhone!