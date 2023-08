Ce urmează pentru Trump după ce a fost pus sub acuzare în Georgia. Data la care ar putea începe procesul

O lege a statului Georgia împotriva practicilor mafiei - cum ar fi şantajul, extorcarea, constrângerea, frauda - a fost invocată atunci când fostul preşedinte Donald Trump a fost pus sub acuzare, luni, în statul Georgia.

Legea ar putea fi un instrument puternic în urmărirea penală a lui Donald Trump, dar formularea unor acuzaţii folosite în mod tradiţional pentru a combate crima organizată riscă să tergiverseze dosarul din cauza unor complicaţii juridice şi logistice, scrie Reuters.

Procurorul districtual din comitatul Fulton, Fani Willis, l-a acuzat luni pe fostul preşedinte republican şi pe 18 dintre asociaţii săi în legătură cu un plan de amploare pentru a inversa pierderea alegerilor prezidenţiale din 2020 în Georgia în faţa democratului Joe Biden.

Miercuri, procurorul Fani Willis a cerut instanţei să stabilească data de 4 martie pentru începerea procesului. Ea a afirmat că a ales această dată pentru a nu interfera cu alte procese federale sau de stat împotriva lui Donald Trump. Data va fi decisă în cele din urmă de un judecător.

Toţi sunt acuzaţi că au încălcat legea statului referitoare la organizaţiile corupte şi care exercită influenţă prin şantaj. Este o lege pentru controlul crimei organizate (Racketeer Influenced and Corrupt Organizations), prescurtată colocvial RICO, şi pe care, culmea, chiar Rudy Giuliani, avocatul lui Trump, pus şi el sub acuzare în virtutea acestei legi, a făcut-o celebră în anii 70 când, ca oficial al Departamentului Justiţiei, a impulsionat folosirea acestui text împotriva mafiei şi a corupţiei, scrie The Wall Street Journal, potrivit News.ro.

Dezavantajele RICO

Concepută iniţial pentru a-i doborî pe şefii mafioţi, acuzaţiile ce pot fi aduse în baza RICO sunt acum utilizate pe scară largă pentru a urmări grupuri de persoane asociate în mod liber, legate doar prin participarea lor comună la o activitate infracţională. Dar o marjă atât de largă are şi dezavantaje, scrie Reuters.

"Poţi spune o poveste grozavă în rechizitoriu şi s-ar putea să o poţi dovedi. Dar, de asemenea, ai putea să complici lucrurile", a declarat fostul procuror federal Harry Sandick.

Făcându-şi ecoul criticilor sale la adresa altor numeroase anchete cu care s-a confruntat, Trump a atacat actul de acuzare spunând din nou că este o "vânătoare politică de vrăjitoare" şi a acuzat-o pe Willis, o aleasă democrată, că încearcă să saboteze revenirea sa în cursa prezidenţială din 2024.

În schimb, procurorul special al SUA, Jack Smith, l-a acuzat luna aceasta doar pe Trump, într-un rechizitoriu cu patru capete de acuzare, de conspiraţie pentru fraudă prin faptul că a vrut să împiedice Congresul să certifice victoria lui Biden. Cazul citează şase complici, care nu au fost însă puşi sub acuzare şi nici nu au fost numiţi.

Smith a cerut ca procesul să înceapă chiar din 2 ianuarie, însă Willis se confruntă cu un drum mai lung. Ea a declarat că urmăreşte să obţină organizarea unui proces în următoarele şase luni, dar avocaţii cu experienţă se aşteaptă ca acest caz să fie aproape sigur amânat din cauza numărului mare de inculpaţi, fiecare dintre ei fiind susceptibil să ridice un set unic de probleme premergătoare procesului.

"Problema cu RICO este că durează mult mai mult, deoarece există mult mai multe elemente", a declarat Jerry Froelich, un avocat de drept penal din Georgia şi fost procuror.

Avantajele RICO

Pe de altă parte, cifrele pot, de asemenea, să lucreze în favoarea procurorilor. În cazurile RICO, inculpaţii sunt deseori asociaţi în mod vag, ceea ce face mai uşor pentru procurori să îi determine să-şi schimbe depoziţiile sau să îi întoarcă unul împotriva celuilalt. "De aceea, plasa este atât de întinsă. Va exista multă presiune asupra oamenilor pentru a face înţelegeri", spune Froelich.

RICO permite, de asemenea, procurorilor să acuze inculpaţii pentru aşa-numitele "acte evidente" care nu ar fi neapărat infracţionale în sine, dar care fac parte dintr-o conspiraţie mai mare.

Rechizitoriul de 98 de pagini al lui Willis este sărac în detalii narative, dar enumeră 161 de acte evidente ale inculpaţilor care ar demonstra modul în care aceştia "s-au alăturat cu bună ştiinţă unei conspiraţii pentru a schimba rezultatul alegerilor în favoarea lui Trump".

Unele dintre aceste acte - inclusiv postările lui Trump pe reţelele sociale şi întâlnirile cu oficiali aleşi - nu sunt în mod inerent infracţionale.

"Va fi o provocare - deşi cu siguranţă nu una insurmontabilă - pentru procurori să demonstreze că aceste persoane ştiau că fac parte dintr-o acţiune care avea un scop comun şi ilegitim, de a răsturna alegerile", a declarat profesorul de drept de la Boston College şi fost procuror federal Jeffrey Cohen.

Istoricul RICO în Georgia

Statutul RICO în Georgia este mai cuprinzător decât legea federală pe care este modelat şi nu necesită ca întreprinderile criminale să fie de lungă durată.

Instanţele din Georgia au susţinut utilizarea legii în contexte noi, printre care se numără şi urmărirea penală reuşită a procuroarei Willis împotriva profesorilor care au falsificat notele la testele standardizate.

Caracterul fără precedent al cazului ar putea lucra însă în favoarea lui Trump, permiţându-le avocaţilor săi să argumenteze că este inadecvat să acuze un fost preşedinte al SUA şi pe aliaţii săi ca pe membrii unei bande criminale.

Însă riscurile unui proces ar putea fi mai mari decât în cazurile tipice de conspiraţie. "Într-un caz normal, dacă eşti condamnat şi te aştepţi la cinci ani, s-ar putea să primeşti eliberare condiţionată", spune Froelich. "Aici există un minim de cinci ani. Iar judecătorul ar putea spune: "Aţi încercat să răsturnaţi guvernul SUA. Nu o las mai moale'".

Cum se va apăra Trump

Donald Trump va susţine probabil că dreptul său la liberă exprimare şi preocupările reale privind frauda electorală îl protejează de acuzaţiile potrivit cărora ar fi făcut presiuni asupra oficialilor din Georgia pentru a schimba rezultatele alegerilor din 2020 în favoarea sa.

Dar experţii juridici spun că acest caz pare a fi o simplă urmărire penală pentru fraudă, care se va baza pe faptul că Trump a încălcat legea cu bună ştiinţă, indiferent dacă a crezut că acţiunile sale au fost justificate.

"Chiar dacă a crezut că avea dreptul să facă ceea ce a făcut, asta nu justifică o activitate frauduloasă", a declarat fostul procuror federal E. Danya Perry. "Dacă tu crezi că banii din contul bancar al altcuiva sunt de drept ai tăi, asta nu înseamnă că poţi să-i sustragi", arată ea.

Trump, preşedinte al SUA din 2017 până în 2021 şi favorit pentru nominalizarea republicană la alegerile prezidenţiale din 2024, a fost pus sub acuzare luni pentru a patra oară în aproape cinci luni. Procurorul districtului Fulton County, Fani Willis, i-a acuzat pe Trump şi pe co-inculpaţii săi de 41 de capete de acuzare.

Trump însuşi se confruntă cu 13 capete de acuzare, inclusiv şantaj, declaraţii false şi solicitarea către un funcţionar public de a-şi încălca jurământul.

Invocarea primului amendament din Constituția SUA

Avocaţii lui Trump vor susţine probabil că eforturile sale de a schimba rezultatele alegerilor au fost un discurs protejat în conformitate cu Primul Amendament al Constituţiei Statelor Unite.

Dar Primul Amendament nu protejează frauda, iar multe cazuri de conspiraţie se concentrează pe infracţiuni care ţin de exprimare, cum ar fi extorcarea, mituirea şi cererea.

"Toate acestea sunt infracţiuni care ţin de exprimare, iar infracţiunile de exprimare pot fi la fel de grave ca şi infracţiunile care implică acţiuni fizice", a declarat profesorul de drept şi fostul procuror Bennett Gershman de la Pace University.

Trump s-ar putea descurca mai bine argumentând că nu ştia că încalcă legea şi, prin urmare, nu avea intenţia infracţională necesară pentru o condamnare, spun experţii în drept.

De asemenea, el ar avea nevoie ca un singur jurat să aibă o reţinere, pentru a obţine o anulare a procesului.

În acest scop, avocaţii lui Trump ar putea susţine că a fost acuzat din motive politice de către Willis, o democrată, şi ar putea argumenta că utilizarea de către aceasta a unei legi care viza iniţial şefii mafioţi este excesivă.

Pe de altă parte, avocaţii lui Trump ar trebui să aibă grijă dacă se vor referi la teoriile sale de conspiraţie pentru a-şi susţine cazul, spun experţii juridici, deoarece a face afirmaţii false în instanţă poate avea consecinţe grave. "Avocaţii trebuie să fie foarte atenţi, pentru că dacă argumentele pe care le aduc nu se bazează pe dovezi, pot fi sancţionaţi", a spus Gershman. "Mulţi dintre avocaţii care au făcut afirmaţii nebuneşti în instanţă după alegerile din 2020 au fost sancţionaţi disciplinar pentru că nu aveau dovezi", a adăugat profesorul.

Pe de altă parte, este de aşteptat ca acest caz din Georgia să aibă unele suprapuneri cu procedura procurorului special Jack Smith de la Washington.

Când se va preda Trump și ce se va întâmpla

Fostul preşedinte Donald Trump şi ceilalţi inculpaţi au termen până pe 25 august la prânz să se predea voluntar altfel riscând arestarea.

Registrele tribunalului arată că dosarul a fost repartizat judecătorului Scott McAfee, un fost procuror numit în februarie de guvernatorul republican Brian Kemp. Acesta va candida la alegerile de anul viitor pentru a-şi păstra postul.

În celelalte trei dosare penale împotriva lui Trump, nu a fost făcută nicio poză de identificare. Dar experţii au spus că aceasta ar fi o abatere de la practica standard în Georgia, unde i se vor lua şi amprentele digitale.

Avocatul lui Trump va solicita probabil ceea ce se numeşte o cauţiune de consimţământ, care i-ar permite lui Trump să fie eliberat imediat în anumite condiţii. Alternativa este de a se prezenta în termen de 72 de ore pentru o audiere pentru cauţiune, unde un judecător va decide dacă el reprezintă un risc să fugă sau dacă reprezintă un pericol pentru comunitate.

Un acuzat din Georgia poate solicita să se renunţe la punerea sub acuzare. Dacă Trump face acest lucru, el nu va fi obligat să se prezinte la audierea preliminară în care un procuror prezintă oficial acuzaţiile împotriva sa.

Mutarea dosarului într-o instanță federală

Unii experţi juridici se aşteaptă ca avocaţii lui Trump să solicite ca dosarul să fie mutat la o instanţă federală pe motiv că implică acţiuni pe care Trump le-a întreprins în timp ce era preşedinte. Fostul său şef de cabinet, Mark Meadows, a făcut o astfel de cerere marţi, susţinând că, deoarece comportamentul invocat în actul de acuzare se încadrează în mod clar în atribuţiile sale, acuzaţiile împotriva sa ar trebui să fie respinse sau cel puţin mutate la o instanţă federală.

Experţii spun că o mişcare similară ar avea mai multe avantaje pentru Trump, inclusiv un grup de juraţi mai mare şi mai divers din punct de vedere politic, din afara oraşului Atlanta, care are înclinaţii democrate. Dar astfel de cereri, făcute în primele 30 de zile de la formularea acuzaţiilor, nu i-au fost acordate lui Trump în trecut. În iulie, un judecător a refuzat să mute urmărirea penală a lui Trump pentru banii tăinuiţi din statul New York la o instanţă federală, constatând că acesta nu şi-a exercitat îndatoririle prezidenţiale atunci când ar fi rambursat banii plătiţi pentru a reduce la tăcere o vedetă porno.

Când ar putea începe procesul și cum ar putea influența campania?

Procuroarea care l-a acuzat pe Donald Trump de încercare de a obţine modificarea rezultatului alegerilor prezidenţiale din 2020 în statul Georgia a propus miercuri ca procesul fostului preşedinte şi a celor 18 coacuzaţi să înceapă pe 4 martie 2024.

Fani Willis a afirmat că a ales această dată pentru a nu interfera cu alte procese federale sau de stat împotriva lui Donald Trump. Data va fi decisă în cele din urmă de un judecător.

Cu atât de multe persoane menţionate în actul de acuzare, programarea va fi dificilă. Pentru Trump însuşi, ar putea fi şi mai greu, deoarece se confruntă cu perspectiva altor trei procese penale care vor începe probabil la câteva luni unul după altul.

Însă în loc să decidă cum să îşi împartă timpul între campania electorală şi tribunal, Trump le îmbină pe cele două, făcând din sala de judecată punctul central al campaniei sale.

Trump a rămas favoritul alegerilor primare ale Partidului Republican, procesul de nominalizare urmând să înceapă în ianuarie. Echipa lui Trump pregăteşte modalităţi prin care acesta să rămână în vizorul publicului, în cazul în care ar fi legat de instanţă. Planurile includ utilizarea social media, inclusiv evenimente în direct seara şi videoclipuri politice preînregistrate.

Jack Smith, procurorul special al Departamentului de Justiţie care l-a pus sub acuzare pe Trump pentru acuzaţii separate de interferenţă în alegerile federale de la Washington, a solicitat ca data procesului să fie 2 ianuarie. Dacă va fi acceptată de un judecător, acest lucru ar putea întârzia calendarul procesului lui Willis în Georgia.

Pe de altă parte, spre deosebire de instanţele federale, tribunalele din statul Georgia permit camere de televiziune, ceea ce înseamnă că publicul ar putea avea parte de spectacolul fără precedent de a urmări în direct la televizor procesul unui fost preşedinte, în timp ce campania sa pentru revenirea la Casa Albă intră în plină desfăşurare.

Două procese care se stânjenesc reciproc?

Recenta punere sub acuzare federală a procurorului special Smith împotriva lui Trump pentru că ar fi încercat să anuleze alegerile din 2020 atinge unele dintre aceleaşi teme ca şi cazul din Georgia şi se bazează pe mulţi dintre aceiaşi martori şi fapte.

Această suprapunere creează o situaţie în care unii martori, dacă vor fi chemaţi să depună mărturie în procesul federal, ar putea invoca dreptul lor, conform celui de-al cincilea amendament, de a nu se autoincrimina, ştiind că ceea ce spun ar putea fi folosit împotriva lor în Georgia, au declarat experţii în drept.

Faptul că cele două cazuri au loc aproximativ în acelaşi timp face ca disponibilitatea martorilor de a depune mărturie să fie dificilă.

Avocaţii lui Trump ar putea, de asemenea, să se concentreze pe inconsecvenţele din declaraţiile martorilor în faţa marelui juriu din Georgia atunci când îi interoghează pe aceiaşi martori în timpul procesului lui Trump în faţa lui Smith..

Luni, Willis nu a vrut să spună dacă a fost în contact cu echipa lui Smith, dar a sugerat anterior că aceştia au acţionat independent.

Ce susține Trump

La rândul său, Trump a declarat că va publica luni, 21 august, un raport privind "Frauda în alegerile prezidenţiale", care îl va exonera. "Nu s-au dus niciodată după cei care au fraudat alegerile. S-au dus doar după cei care au luptat pentru a-i găsi tocmai pe aceştia", a spus el.

De la înfrângerea sa din 2020, Trump a făcut în mod repetat afirmaţii false potrivit cărora alegerile au fost afectate de o fraudă generalizată. Aceste afirmaţii au fost respinse de zeci de instanţe, verificări la nivelul statelor şi de membri ai propriei sale administraţii.

Rudy Giuliani, care a devenit cunoscut la nivel naţional tocmai pentru utilizarea legilor RICO pentru a-i doborî mafioţii din New York în anii 1980, a declarat că procurorii din acest caz au fost "adevăraţii criminali".

Într-o convorbire telefonică din 2 ianuarie 2021, Trump l-a îndemnat pe cel mai important oficial electoral din Georgia, Brad Raffensperger, să "găsească" suficiente voturi pentru a inversa înfrângerea sa la limită în acest stat. Raffensperger a refuzat. Susţinătorii lui Trump au luat cu asalt Capitoliul Statelor Unite patru zile mai târziu, într-o încercare nereuşită de a împiedica legislatorii să certifice victoria lui Biden.

Ce arată actul de punere sub acuzare

Actul de acuzare prezintă imaginea unei conspiraţii ample care a început înainte de alegerile din 3 noiembrie 2020 şi a durat până în septembrie 2022. Inculpaţii au încercat să submineze procesul electoral american prin prezentarea de liste false de electori, persoane care alcătuiesc Colegiul Electoral care alege preşedintele şi vicepreşedintele.

Acuzaţiile mai susţin că inculpaţii au spart echipamentele de vot dintr-un comitat rural din Georgia, căutând inclusiv informaţii personale ale alegătorilor şi imagini ale buletinelor de vot.

De asemenea, procurorii au declarat că inculpaţii au hărţuit un lucrător electoral care a devenit centrul teoriilor conspiraţiei.

Actul de acuzare depăşeşte graniţele statului, afirmând că Giuliani, Meadows şi alţii au sunat oficiali din Arizona, Pennsylvania şi din alte state pentru a-i îndemna să schimbe rezultatul alegerilor în acele state. De asemenea, cuprinde evenimentele din 6 ianuarie 2021, atacul de la Capitoliu.

Actul de acuzare menţionează alţi 30 de conspiraţionişti, deşi aceştia nu au fost numiţi sau acuzaţi.

Willis a folosit RICO pentru a urmări reţele de trafic de droguri şi educatori acuzaţi de manipularea rezultatelor la teste. Ea nu va trebui să dovedească faptul că Trump a încălcat personal legea pentru a fi găsit vinovat, ci doar că acesta s-a coordonat cu bună ştiinţă cu alţii care au făcut-o. Trump este acuzat, de asemenea, de încălcarea altor legi, inclusiv conspiraţie şi declaraţii false.

Spre deosebire de mulţi oficiali republicani, Raffensperger şi Kemp au refuzat să se facă ecoul afirmaţiilor de fraudă nefondate ale lui Trump. Kemp a declarat că alegerile din stat au fost sigure şi că susţinătorii lui Trump nu au reuşit să îşi dovedească afirmaţiile de fraudă.

Georgia, cândva un stat republican de încredere, a devenit unul dintre puţinele state competitive din punct de vedere politic care pot determina rezultatul alegerilor prezidenţiale americane.

