Ce spune medicul Alexandru Rafila despre un nou val al pandemiei: ”Important e dacă este controlabil”

Deputatul social-democrat Alexandru Rafila declară că nu ştie dacă este important dacă vine sau nu vine valul patru al pandemiei.

El a subliniat că este important dacă acesta va fi controlabil şi dacă va exista un număr rezonabil de cazuri atât pentru sistemul de sănătate, cât şi pentru populaţie, potrivit News.ro.

Alexandru Rafila a fost întrebat la emisiunea Insider Politic de la Prima TV dacă în toamnă vine valul patru al pandemiei.

“România este ţară membră a Uniunii Europene, este regiunea europeană a Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii şi de curând a existat o informare privind schimbarea trendului după 10 săptămâni de descreştere a infecţiei în regiunea europeană. Sunt elemente care arată că în foarte multe ţări acest trend s-a inversat şi încet-încet, chiar dacă plecăm de la cifre foarte mici, vom avea o creştere. Important nu ştiu dacă este dacă vine sau dacă nu vine valul patru, important este dacă acest val este controlabil, adică dacă o să fie un număr de cazuri care să fie rezonabil, dacă vreţi şi pentru sistemul de sănătate şi pentru populaţie în general, să nu producă victime, dacă se poate”, a explicat Alexandru Rafila.

El consideră că mesajul care trebuie transmis în această perioadă este să menţinem normalitatea.

“Noi cred că avem suficientă experienţă în acest moment şi cred că ăsta trebuie să fie mesajul încât această normalitate, să ne luptăm fiecare dintre noi să menţinem normalitatea. Cred că ăsta trebuie să fie mesajul, cum putem să o menţinem, cred că asta îşi doreşte toată lumea, să nu se mai închidă şcolile, să nu stăm în carantină şi eu personal îmi doresc lucrul ăsta. Nu e bine să transmitem mesaje panicarde, în mod evident, oamenii trebuie să ştie ce au de făcut”, a precizat Rafila.

El a menţionat că vaccinarea este foarte importantă şi ar ajuta ca un număr cât mai mare de oameni să fie protejat împotriva acestei infecţii.

“Trebuie să fim cât mai mulţi protejaţi împotriva acestei infecţii. Vaccinarea, asta este situaţia. Aici este un element sensibil, zic eu, care se leagă de modul în care comunicăm legat de vaccinare şi legat de situaţia din România. Eu am auzit nişte mesaje triumfaliste în ultima perioadă legat de faptul că vaccinarea fost un mare succes în România şi al doilea, pandemia a fost învinsă. (…) Când ai o astfel de combinaţie de mesaje, că un mare succes, şi cel de-al doilea legat de învingerea pandemiei, cred că lucrul ăsta reprezintă un stimul destul de slab ca să nu spun că nu este un stimul pentru campania de vaccinare şi vedem ce se întâmplă în fiecare zi, mai puţin de 10.000 de persoane se vaccinează cu prima doză”, a precizat Rafila.

Rafila crede că în acest ritm ţinta preconizată pentru 1 iunie şi anume de cinci milioane de persoane vaccinate va fi atinsă în cel mai bun caz la 1 august.

De asemenea, consideră că deşi numărul de cazuri zilnice este redus, acest lucru se poate inversa în câteva săptămâni.

“Cifrele au ajuns la valori foarte mici, sub 100 de cazuri pe zi, la fel se poate ajunge la o situaţie inversă în decurs de câteva săptămâni şi atunci sunt foarte curios care o să fie strategia de comunicare a domnului prim-ministru”, a declarat deputatul PSD.

Preşedintele Klaus Iohannis a declarat la sfârşitul lunii iunie că în România campania de vaccinare a fost un succes.

„Noi practic am oprit pandemia”, a adăugat şeful statului care a îndemnat din nou românii să se vaccineze.

„Ştim din istoria pandemiilor că ele se produc în valuri şi, într-adevăr, noi am avut, din păcate, al treilea val destul de puternic, dar la noi campania de vaccinare a fost practic un succes. Noi practic am oprit pandemia. Acum însă sigur faptul că avem aşa puţine cazuri, nu mai avem un interes foarte mare pentru vaccinare. Deci avem un succes care cumva se vede într-o reducere a dorinţei de vaccinare. Eu în continuare sunt de părere că vaccinarea este vitală. Cum ar fi să vaccinăm doar puţină lume şi să ne trezim în octombrie sau în noiembrie cu un al patrulea val, fiindcă virusul evoluează, vedem că apar la o lună, două, noi forme ale virusului, mai agresive şi care se răspândesc mai uşor? Părerea mea sinceră este că fiecare român ar face bine să se vaccineze, dacă nu vrea să ajungă la spital”, a explicat Klaus Iohannis, întrebat joi la Bruxelles cum poate fi impulsionată campania de vaccinare, în contextul încetinirii ei şi ce părere are despre faptul că specialiştii vorbesc de un val patru al pandemiei în toamnă.